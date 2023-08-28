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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشتاء يقترب.. اجتماع عاجل لـ زيلينسكي بشأن الأوضاع في أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إنه عقد اجتماعا، اليوم الإثنين، لمناقشة الأوضاع في أوكرانيا بما في ذلك مسألة حماية البنية التحتية الحيوية والطاقة في الشتاء المقبل.

وكتب زيلينسكي، عبر “تليجرام”: "راهنا على أقصى قدر من الاهتمام بالعمليات الهجومية وتزويد الجبهة بالأسلحة، بكل ما هو ضروري، وتنفيذ خطة لحماية البنية التحتية الحيوية للطاقة. الاستعداد لفصل الشتاء… وتطوير برنامج للانتقال إلى أنواع متقدمة من الطائرات".

وأضاف الرئيس الأوكراني، أن “التقرير الخاص بتفتيش اللجان الطبية العسكرية سيتم النظر فيه في الاجتماع القادم لمجلس الأمن القومي والدفاع”.

وفي وقت سابق، ادعى زيلينسكي، أن كييف ستخاطر بفقدان الدعم الدولي إذا امتد صراعها مع موسكو إلى الأراضي الروسية، بعدما اتهم مسؤولون روس أوكرانيا بشن العديد من «الهجمات الإرهابية» داخل بلادهم، بما في ذلك على موسكو.

وأصر زيلينسكي، في مقابلة تلفزيونية، على أن أوكرانيا مستعدة لـ«معركة طويلة» ضد روسيا، شريطة أن تخفف من مستوى الخسائر.

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وعندما سألته الصحفية ناتاليا موسيتشوك عما إذا كان يجب أن «ينتقل الصراع إلى أراضي روسيا»، أجاب الزعيم الأوكراني: «هذا سيشكل خطرا كبيرا بأن نترك وحدنا».

وتصر كييف على أنها تهاجم فقط أهدافا عسكرية داخل المناطق التي تدعي السيادة عليها، مثل شبه جزيرة القرم، وتنفي شن ضربات على أراضي رسيا.

ويتناقض هذا الموقف مع الهجمات المنتظمة على المناطق الحدودية وكذلك غارات الطائرات بدون طيار الكاميكازي في عمق روسيا والتي ألقت موسكو باللوم فيها على قوات كييف.

زيلينسكي أوكرانيا

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