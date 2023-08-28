اتحاد المستثمرين يطالب بخريطة صناعية لكل محافظة.. فيديو

أكد الدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ، أن مصر بدأت على الطريق الصحيح منذ إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، مرورا بحزمة الحوافز التي وافق عليها الرئيس السيسي أمس.

وقال حفيلة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن قرار الرئيس السيسي بإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من الضرائب 5 سنوات كان ضروريا وهاما، كما أن هذه القرارات ستساهم في تخفيف الاستيراد من الخارج.

وأضاف حفيلة أن تقليل فاتورة الاستيراد سيقلل مجموعة من الضغوطات الاقتصادية، وانضمام مصر لتحالف بريكس سيقلل من الاعتماد على الدولار، موضحًا أن الحوافز تساعد على جذب المستثمرين ولكن الأهم من الحافز وجود خريطة صناعية تتناسب مع كل محافظة في مصر.

وتابع: أسعار الصرف وجائحة كورونا وارتفاع قيمة المستلزمات كان لها أثر سلبي على صناعة الأثاث في دمياط، مطالبا الرئيس السيسي بحل مشاكل صغار المصنعين في الأثاث في دمياط.