رئيس اتحاد المستثمرين: قرارات الرئيس السيسي هدفها تعميق الصناعة الوطنية

أشاد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحوافز الرئيس السيسي للمشروعات الصناعية ودعم الاستثمار.

وقال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "قرارات الرئيس السيسي هدفها تعميق الصناعة الوطنية".



وأضاف المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة،: "الرئيس وجه بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشرعات الصناعية".

وأشار المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة،: "الرئيس السيسي وجه بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له".

