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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الأمريكية تعتقل مسلحا اغتال عضو هيئة التدريس بحامعة نورث كارولينا

الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية

أكدت السلطات الأمريكية، يوم الاثنين، أن أحد أعضاء هيئة التدريس قُتل في حادث إطلاق نار مميت دفع جامعة نورث كارولينا - تشابل هيل (UNC) والمجتمع المحيط بها إلى وضع أوامر الإغلاق بينما المسلح محتجز لدى الشرطة.


وقال رئيس شرطة UNC، بريان جيمس، للصحفيين، إنه لم يتم توجيه أي اتهامات في القضية، حيث يواصل المحققون تحديد 'كيف' و'سبب' الحادث. الدافع وما إذا كان المسلح يعرف هيئة التدريس لا يزال غير مؤكد.


وأشار جيمس كذلك إلى أن المسؤولين يبحثون عن سلاح ناري، لكنهم غير متأكدين مما إذا كان مسجلاً بشكل قانوني.
 

وأصدرت الجامعة الإنذار الأول بوجود شخص مسلح وخطير في الحرم الجامعي الساعة 1:04 ظهرًا. بالتوقيت المحلي - بعد دقيقتين من سماع طلقات نارية في البداية بالقرب من أحد المختبرات في الحرم الجامعي. 

وفي رسالة لاحقة الساعة 2:24 مساءً، أعلنت عن أمر بالاحتماء في المكان حيث قيل إن المسلح المبلغ عنه طليق. تم إصدار أمر واضح بحلول الساعة 4:14 مساءً. من قبل المسؤولين بعد أن ذهب المشتبه به إلى حجز الشرطة الساعة 2:31 مساءً.
 

وأصدرت شرطة الحرم الجامعي في وقت سابق صورة لشخص محل اهتمام وحذرت الجمهور من الابتعاد عن هذا الشخص لكنها لم تقدم بعد أي تفاصيل إضافية بخصوص هذا الشخص.
 

وأظهرت صور من مكان الحادث العشرات من عربات الشرطة في مكان الحادث، فيما ورد أن طائرات هليكوبتر تراقب المنطقة من السماء.

التقط مقطع فيديو آخر اللحظة التي قفز فيها بعض الطلاب من النوافذ للابتعاد عن الحرم الجامعي بعد تلقي تقارير أولية عن إطلاق نار نشط.


وقالت كيلي كيندال، الطالبة في UNC-Chapel Hill، لمحطة إخبارية محلية، إن العديد من الطلاب في حالة صدمة وغير متأكدين من كيفية المضي قدمًا في العام الدراسي، الذي بدأ للتو في 21 أغسطس.
 

وقالت كيندال: 'الشعور مجرد صدمة... إنه بالتأكيد شعور صادم عندما نرى كيف يمكن أن يتغير الوضع بهذه السرعة والمكان الذي نحبه ونشعر بالأمان فيه'، مضيفة أن الكثيرين يخشون مغادرة المباني.

 

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