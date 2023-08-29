رابط نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. لينك سريع ومباشر

يبحث الكثير من طلاب المعاهد الأزهرية، في الفترة الحالية، عن رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، والتي تم ظهورها واعتمادها رسميا.

رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية

ويرجع سبب اهتمام طلاب المعاهد الأزهرية، بالبحث عن رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، أنه منذ اعتماد النتيجة رسميا من وكيل الأزهر، إلا أنه لم يتم رفع نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية.

والآن، أتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية، بشكل رسمي، رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية ويمكن الاستعلام عن النتيجة بشكل سريع الآن من هنا

اعتماد نتيجة الإبتدائية والإعدادية

بدوره، اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام ‏الدراسى 2022/2023.

طالبات الأزهر

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية للدور الثاني 91.05 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏37597 طالبا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للدور الثاني 83.96%، من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان وعددهم 42811 طالبًا وطالبة‎.‎

وبلغت ‏نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الابتدائية للدور الثاني 92.46% ‏وعددهن 13734 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 90.26%، وعددهم 23860 طالبًا، بينما بلغت نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الإعدادية للدور الثاني 88.94% وعددهن 18007 طالبة، في حين ‏بلغت نسبة البنين80.92% ‏‏وعددهم 27801 طالبًا‎.‎

جدير بالذكر أنه قد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( 166206) طالبا وطالبة، بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (155536) طالبا وطالبة.

التظلمات على النتيجة

كما أتاح قطاع المعاهد الأزهرية، تقديم الطعون والتظلمات على نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية، بدءًا من السبت الموافق 2023/08/26م ولمدة خمسة عشر يومًا بديوان عام المناطق الأزهرية.

وأوضح الدكتور سيد حسن مدير عام منطقة أسوان الأزهرية، للعلوم الدينية والعربية، أنَّ فتح باب التظلمات جاء بعد إعلان النتائج الخميس الماضي، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، مؤكدًا أن الحرص على مصلحة الطالب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب مبدأ أساسي تحرص المنطقة على دعمه وتطبيقه على أرض الواقع.