إصابة سائقين بتصادم سيارتي نقل بمقطورة في سوهاج

أصيب 2 من سائقي سيارات النقل، بجروح وكسور متفرقة بالجسم؛ إثر وقوع تصادم بين سيارة نقل بمقطورة واخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده وقوع تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز، ووجود مصابين.

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قيادة المدعو (علاء أ.م.م- 35 سنة- سائق- ويقيم دائرة مركز سوهاج)، اختلت عجلة القيادة بيديه؛ ما أدى إلى انحرافه على جانب الأيسر وإصطدامه بسيارة ربع نقل قيادة المدعو (محمد ع.ش.ح- 65 سنة- سائق- ويقيم دائرة المركز).

نتج عن الحادث إصابة كلاً من قائد السيارة الأولى بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وقائد السيارة الثانية بجرح رضي بالذراع الأيسر، وبسؤالهما قررا بمضمون ما تقدم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.