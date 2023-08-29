متى يكون الابتلاء اختبارا وليس عقوبة؟.. علي جمعة: تحقق منه بـ7 علامات

رغم أنه من المعلوم لنا جميعًا أن الدنيا دار ابتلاء ، إلا أنه في الوقت ذاته الذنوب من أسباب البلاء وكثرة المصائب في الدنيا، ولعل هذا ما يطرح سؤال: متى يكون الابتلاء اختبارا وليس عقوبة ؟، حيث إن من شأن هذا الاستفهام أن يكون بمثابة المرآة التي تجعل الإنسان يراجع نفسه ويعود إلى الله تعالى سريعًا، ويقلع عن المعاصي والخطايا للنجاة من العقوبة بالابتلاء، أو أن عليه التزام الصبر لرفع الدرجة، وهو ما يبين أهمية معرفة متى يكون الابتلاء اختبارا وليس عقوبة فبه نسلك طريق الصواب .

متى يكون الابتلاء اختبارا وليس عقوبة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الابتلاء الذي يكون اختبارًا وليس عقوبة ، هو الذي يشعر بعده الإنسان بأنه ترقى واستفاد أو قد تعلم شيئًا جديدًا في التعامل مع الله سبحانه وتعالى فيكون اختبارًا وابتلاءً.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: ( متى يكون الابتلاء اختبارا وليس عقوبة

؟)، أن هذا الابتلاء إنما هو للامتحان الذي يعلو الله به بالإنسان إلى درجات الترقي في طريق الله عز وجل، أما ابتلاء العقوبة - والعياذ بالله تعالى- تأتي ومعها ألم واضطراب ولا يستطيع الإنسان أن يصبر عليها بل إنه يجزع منها .

وأضاف : وتكون بالنسبة إليه مؤلمة وضاغطة عليه هذا الضغط السيء الذي يجعله بهذه الهيئة ، فهذا الفرق بين ابتلاء الاختبار وابتلاء العقوبة ، فقال الله تعالى: ( لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ) الآية 2 من سورة الملك، لذا ندعو الله سبحانه وتعالى ألا يدخلنا في تجربة من أصله وأن يمن علينا ويقبلنا كما نحن و يجعلنا عبيد إحسان ولسنا عبيد امتحان .

الابتلاء سنة

ونوه بأن هناك سُنة الابتلاء والفتنة وهي سُنة عادة لا تقتصر على الظالمين والمفسدين وإنما تشمل الصالحين والأبرار فالدنيا في أصلها دار ابتلاء وعمل، فقال تعالى: «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ» الآية 2 من سورة الملك.

واستشهد بما قال: «إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا» الآية 7 من سورة الكهف، وقال: «وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» الآية 168 من سورة الأعراف، منوهًا بأن الله سبحانه وتعالى أراد من خلقه الصلاح والإصلاح، وذلك لخير أنفسهم فهو لا يحتاج إلى أحد، والخلق كله في حاجة دائمة إليه سبحانه.

وأكد أنه قد قام كون الله تعالى الفسيح على قوانين وقواعد ثابتة لا تتخلف، فليس بمقدور أحد من البشر أن يغير هذا النظام الكوني الذي حكم الله به، ولله تعالى سنن أمضاها وأبقاها في كونه تجري على خلقه وهي السنن الربانية، وهي كثيرة منها على سبيل المثال: سنة إخراج الكافرين للأنبياء من ديارهم.

ودلل بما قال تعالى: «وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لاَّ يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلًا * سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا» [الإسراء:76-77]، وفي الحديث الشريف عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة يخبره بما رآه فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: «هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَلَ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا –أي شابًا قويًا- يَا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ». قَالَ: نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ قَطُّ إِلاَّ عُودِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا» .

ورد أن من سنن الله على عباده أفراداً وجماعات، أن يريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم، ويبتليهم بالمحن والإحن، وشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، تمحيصاً منه وامتحاناً، ليميز الصابر من الساخط والعامل من القاعد، فمن صبر فيها ربح وعلم أن كلاً من عند الله، وأنه رّبّ ضارة نافعة ورُبّ منح في طيات محن، ومن سخط فيها فله السخط والخيبة في الحال والمآل، فإن من علامات التوفيق في المحن الخروج منها بحال أحسن من التي قبلها من الإيمان بالله والوعي والإدراك والاتعاظ.

دعاء رفع البلاء