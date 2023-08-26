دعاء للميت أبي.. 8 كلمات تؤنس وحشته وتوسع قبره

يعد دعاء للميت أبي أفضل ما يمكن لأبن بر أبيه المتوفي به، اتباعًا لهدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي أوصى بالدعاء للوالدين وبرهما أحياءً كانا أو أمواتًا، ويعد دعاء للميت أبي أحد أدعية المتوفي التي يبحث عنها كثيرون ممن فقدوا أحبائهم في هذه الحياة، فجميعنا افتقد شخصًا غاليًا، إلا أن الأب المتوفي والأم المتوفية هما أكثر من يحز فراقهما في نفوسنا، كما أن بر الوالدين والدعاء لهما أمر إلهي، وكذلك إن دعاء للميت أبي وصية نبوية، حيث إنه من أعظم السبل لبر الأب المتوفي .

دعاء للميت أبي

وردت مجموعة من ادعية الأب المتوفي، وهي من قبيل الاسترشاد لكل ولد صالح يسعى لاتباع سُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- من بر أبيهِ المتوفي ، بالحرص على ترديد دعاء للميت أبي .

•اللهمّ اّنس أبي في وحدته، وفي وحشته ووسع قبره.

•اللهمّ أبدل ابي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وادخله الجنّة.

•اللهمّ أعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

•اللهمّ اجز ابي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

•اللهمّ إن كان أبي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته.

•اللهمّ انقل ابي من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

•اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

•اللهمّ اجعل قبر ابي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

•اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

•اللهمّ أعذ ابي من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

•اللهمّ املأ قبر ابي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

•اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت بقلوبنا اللهم ارحم أبي واسكنه جنتك.

•رحيله ترك بي فراغًا لن يملئه احد اللهم ارحم من عز علي فراقه يارب إن أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يارب العالمين.

•اللهم ارحم ابي الذي رحل من الدنيا دون أن يودعني واشتاقت له روحي ولم تجده ربيّ ارحم من نام بأحضان التراب وارحم وحدته يا أرحم الراحمين.

•اللهم ارحم أبي تحت التّراب واسعده في الجنة الفردوس كما اسعدني وأعوذ بالله من دُنيا خالية من رائحة أمي.

•اللهم أطعم أمي وأبي من الجنة واسقهما من الجنة وأرهما مكانهما من الجنة وقل لهما ادخلوا من أي باب تشاؤون برحمتك وجودك واحسانك يا أرحم الراحمين.

•اللهم ارحم أبي رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

•ربي إن ابي ليس معي ولكنه في قلبي في دُعائي انتقل إلى جوارك لكنه موجود في كل تفاصيل حياتي اللهم أرحم أبي بقدر اشتياقي له.

•وفاة أبي علمتني أن الأرواح الجميلة حينما تذهب بلا عودة هي التي تستحق الذكرى والدعاء والاشتياق، فاللهم ارحم ابي واجعل حياته في الجنة أجمل.

•اللهمّ أنزل ابي منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

•اللهمّ اجعل قبر ابي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

•اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

•اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

•اللهمّ املأ قبر أبي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

•اللهمّ إنّ ابي كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

•اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم ابي ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال.

•اللهمّ إنّ ابي نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

•اللهمّ أبدل ابي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

•اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

•اللهمّ اجز ابي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

•اللهمّ إن كان ابي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.

•اللهمّ أدخل ابي الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

•اللهمّ أنزل ابي منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.

•اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأبي، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.

فضل دعاء للميت أبي

يأتي دعاء للميت أبي من جملة أدعية تبحث عنها الذرية الصالحة، امتثالا لأمر الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، حيث أوصى الله سبحانه وتعالى الإنسان بالإحسان وبر والديه، وذلك في حياتهما أو بعد مماتهما، لذا يأتي دعاء للميت أبي باعتباره جل ما يمكنك عمله عند قبر الاب المتوفي ، فقد أخبرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه بعد موت الإنسان ينقطع عمله في الدنيا، إلا من ثلاثة أعمال منها دعاء ابنه له، وعن أفضل صيغة من دعاء للميت أبي فقد ورد في الأثر الكثير من الادعية للأب المتوفي ومنها يستطيع كل من فقد أباه انتقاء دعاء لأبيه .