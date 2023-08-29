لازم تكشفي بشكل دوري.. أشرف عقبة يوجه رسالة عاجلة للسيدات |فيديو

تحدث الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، عن أخر ما توصلت إليه مبادرة 100 يوم صحة، قائلًا إن الخدمات التي يتم تقديمها خلال المبادرة لا تقتصر على مجال واحد فقط وإنما هي خدمات متنوعة من تثقيف وتوعية وإرشاد وتطعيمات وتشخيص وجراحات وغيرها.



مبادرة 100يوم صحة



وأضاف أشرف عقبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء"، أن مبادرة 100يوم صحة استطاعت تكثيف كافة المبادرات الصحية السابقة، حيث قامت بتقديم الخدمات لكافة الفئات العمرية.



فيما وجه رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، نصيحة عاجلة للسيدات، قائلًا: “أي سيدة بتشعر أن لديها مشكلة في الثدي يجب أن تذهب للكشف فورا”، معقبًا: “حتى لو مفيش مشكلة السيدات يجب أن تفحص نفسها بشكل دوري”.