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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 الأسبوع القادم عبر هذا الرابط

نتيجة الدور الثاني
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

تصل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 اليوم إلى يومها الأخير ، حيث ينهي الطلاب امتحانات الدو رالثاني للثانوية العامة 2023 اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 بإمتحانات الأحياء والفلسفة والاستاتيكا ، لتبدأ بعد ذلك عملية إنتظار نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ، سوف يتم اعتمادها رسمياً من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمجرد تجهيزها في شكلها النهائي بعد انتهاء عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 في الكنترولات ، ورصد درجات جميع الطلاب .

وقال مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 يتم بشكل منتظم وفقا لجدول زمني دقيق ، مؤكداً أن التصحيح يبدأ يومياً بعد كل امتحان ، لتنتهي عملية التصحيح ويتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 الأسبوع القادم.

وأشار المصدر إلى أنه في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 سوف يحصل الطالب في حالة اجتيازه للامتحان على 50% فقط من درجته إذا لم يكن من اصحاب الاعذار الذين قررت الوزارة منحهم الدرجة كاملة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.

وكانت امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 قد انطلقت منذ يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 في جميع محافظات الجمهورية ، ويختتم الطلاب امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 رسمياً اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023 

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 على موقعها الرسمي بمجرد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .

وسوف يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ، على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من خلال بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ 

ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 على نفس رابط نتيجة الدور الأول ثانوية غامة 2023    https://g12.emis.gov.eg/ 

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

  • ادخل على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/
  • اضغط على رابط  نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023
  • ادخل رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على عرض نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وكانت قد أسفرت نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الأول عن نجاح 598.723 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية بنسبة نجاح 78.81%.

 أما عن عدد الطلاب الذين دخلوا امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 فقد بلغ 118.605.

 بينما بلغ عدد الراسبين 42.348، وبلغت النسبة المئوية لجملة الناجحين 78.81%، بينما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 78.74%، وفي شعبة علمي رياضة 78.78%، وفي شعبة علمي علوم 78.62%.

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