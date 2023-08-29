1200 جنيه | تراجع في أسعار الذهب وخسارة الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن، أهم ما يبحث عنه الجميع، بعد انضمام مصر رسميا إلى مجموعة البريكس، مع 6 دول أخرى بما يساعد على تخفيف الضغط على الدولار، إذ تراجع سعر الدولار بقوة خلال الساعات القليلة الماضية في السوق الموازية إلى نحو 39 جنيها بعد 43 و44 جنيها.

شاهد الفيديو:

ويهتم الكثير بأسعار العملة، خاصة سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي، خاصة المستوردون والمستثمرون، وغيرهم، إذ أعلنت البنوك سعره على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 5 أشهر، باستثناء البنك المركزي.

وكان الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، قال إن انضمام مصر لتحالف بريكس له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد، وأن تجمع بريكس هدفه الرئيسي الاعتماد على العملات المحلية.

وأضاف الواثق بالله أن انضمام مصر لتحالف بريكس سيساعد على تقليل الاعتماد على الدولار.

اما الذهب تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقوة بعدما سجلت قفزة قوية الأيام الماضية، إذ تراجع سعر الجرام من عيار 21 الآن بقوة في محلات الصاغة المختلفة بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بعد يومين من إعلان الموافقة على انضمام مصر لتحالف بريكس.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم مجددا، إذ هبط سعر الجرام من عيار 18 الأكثر انتشارا في محلات الصاغة عند شراء المشغولات الذهبية، ليبدأ سعره من 1903 جنيهات فقط بعدما سجل 2500 جنيه أو يزيد في شهر 4 الماضي.

سعر الذهب الثلاثاء أكثر ما يبحث عنه الآلاف من الراغبين في بيع أو شراء المعدن الثمين، إذ يكون سعر أقل الأعيرة وهو عيار 12 نحو 1269 جنيها.

وتراجع سعر المعدن اليوم ، ليسجل سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 ، هبوطا بنحو 800 جنيه ليبدأ اليوم من 17760 جنيها بدلا من 18560 قبل أيام.