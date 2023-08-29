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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها الأهلية للطلاب: نشكركم على الثقة والقبول وفق معايير وثوابت محددة

جامعة بنها الأهلية
جامعة بنها الأهلية

وجهت جامعة بنها الأهلية (BNU) خالص التحية والاحترام للطلاب وأولياء أمورهم الذين تقدموا أو التحقوا بها ، وتؤكد الجامعة بأن أبوابها مفتوحة للجميع في ضوء ثوابت محددة حاكمة وهي معايير العدالة والشفافية.


وقالت الجامعة فى بيان لها أنها قد تلقت طلبات الالتحاق بكلياتها وبرامجها المختلفة من خلال  الموقع الالكتروني الخاص بذلك، وتم تحديد محددات حاكمة للقبول وهي وضع حد أدنى لكل برنامج والأعداد المقررة وفقاً لمقومات وخطة الجامعة بالتنسيق مع مجلس الجامعات الخاصة الأهلية.


وتابع البيان : تم قبول الطلبات المتقدمة في التواريخ المحددة في ضوء هذه المعايير مع ربطها بالوضع الزمني لتوقيت التقدم، ونظراً لان الجامعات الأهلية لا تهدف الى الربح ويتم تمويلها ذاتياً من خلال المصروفات الدراسية المحصلة من الطلاب، وذلك للوفاء بالإلتزامات والاعباء الأخرى ومقابل سداد أقساط الإنشاءات حيث كانت الجامعة مع باقي الجامعات تسعى لالحاق الطلاب المطلوب قيدهم بالعام الجامعي الجاري. 


واشار البيان انه نظراً لأن جامعة بنها الأهلية جامعة حديثة فقد كان أعداد الطلاب المتقدمين للجامعة في البداية محدوداً، وبعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية فقد زاد الاقبال علينا بشكل كبير وبصورة غير متوقعة وغير مسبوقة من الطلاب الذين لم يحصلوا على فرصة الالتحاق بالجامعات الحكومية، ولذلك لجأت الجامعة إلى قيد الطلاب وفقاً لما سبق ذكره عاليه. 


وإن كنا نتفهم ما يشعر به بعض السادة أولياء الامور وأبنائهم الذين لم نشرف بانضمامهم لأسرة الجامعة، إلا أننا نؤكد أن لو كان الأمر بوسعنا لقبلنا كل من تقدم لنا ولكن طبيعة الوضع تحتم علينا ذلك.

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