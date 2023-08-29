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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كنافة بالقشطة

طريقة عمل كنافة بالقشطة
طريقة عمل كنافة بالقشطة

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل كنافة بالقشطة بمذاق لا يقاوم ولعشاق الكنافة طريقة تناسب جميع أفراد الأسرة كما أنها سريعة التحضير للضيوف.

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طريقة عمل كنافة بالقشطة
المكونات لعمل كنافة بالقشطة


نصف كيلو كنافة.
كوب واحد من السمنة
نصف كوب من السكر البودر
٣ كوب من الحليب
٣ ملعقة كبيرة من النشا.
٢ ملعقة كبيرة من الكريم شانتي
كوب واحد من القشطة البلدي.
ملعقة واحدة صغيرة فانيليا.
1كوب من السكر.
كوب ونص من المياه.
نصف ليمونة. معصورة
ملعقة صغيرة واحدة فانيليا.
ملعقة واحدة كبيرة من عسل الجلوكوز. ا(ختيارى )
(الفستق للتزين)


طريقة تحضير العسل 

تقوم بوضع السكر مع المياه في وعاء وتضعه على نار عالية وعندنا يغلي تقوم بإضافة نصف ليمونة.
تضيف ملعقة من عسل الجلوكوز والفانيليا، ثم نتركها يغلي مرة أخرى وتكون النار متوسطة
تترك الخليط على النار لمده لا تقل عن سبعة دقائق، ثم تضيف ملعقة من السمنة.
تترك الشربات إلى أن يبرد بدون أن تقوم بتغطيته.


طريقة تحضير الحشو

تأخذ كمية من الحليب ونضيف النشا وفانيليا وبودرة الكريم شانتيه، ثم تضيفهم إلى اللبن الدافئ.
تضع المكونات في وعاء وتضعهم على النار وتقلبهم بشكل مستمر حتى يصبح الحشو سميك
ترفع الخليط من على النار وتبدأ في إضافة القشطة البلدي عليه مع الاستمرار في التقليب بشكل جيد.
تترك الحشو إلى أن يهدأ ويبرد لتستطيع حشو الكنافة به.
تتزين بالفستق


طريقة عمل كنافة بالقشطة


تجهز صينية وتضع بها ثلاثة ملعقة من السمنة السائلة، ثم تفرد عليها نصف كمية الكنافة.
تضع الحشو على نصف الكنافة وتقوم بتوزيعه بشكل خفيف مع ترك أطراف الكنافة فارغة بدون حشو.


تغطي الحشو بالنصف الآخر بالكنافة واضغط عليه بخفة وتقوم بتوزيع السمنة السائلة مرة أخرى.
تضع صينية الكنافة بالقشطة في الفرن إلى أن تجد الأطراف احمرت، ثم تبدأ في فتح الشواية.
تخرج صينية الكنافة من الفرن وتضع عليها الشربات الثقيل البارد وهي ساخنة.
تترك صينية الكنافة مكشوفة، ثم تغطيها بعد أن تصبح باردة ويتم تقديمها باردة.

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