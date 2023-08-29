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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل القهوة المثلجة

القهوة المثلجة
القهوة المثلجة

لا يستغني الكثيرون التخلي عن تناول القهوة بشكل يومي، لكن في ظل ارتفاع درجات الحرارة يحتاج الجسم لتناول مشروبات طازجة باردة لإنعاشه وترطيبه في الصيف، لذا يمكنك شرب القهوة بطريقة جديدة مختلفة عن الطرق التي اعتدت عليها سواء القهوة التركية الشهيرة أو الفرنسية بالحليب. 


إليك طريقة عمل القهوة المثلجة في خطوات سهلة و سريعة  للشيف مصطفى العمدة :  

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المقادير لعمل القهوة المثلجة

½ كوب ماء دافئ
2 ملعقة صغيرة قهوة أو نسكافيه 
1 كوب ثلج
3 ملعقة صغيرة حليب مركز ومحلى
½ كوب حليب سائل
1 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة


للتزيين حسب الرغبة:

كريمة مخفوقة
قطع شيكولاتة
صوص شيكولاتة
بسكويت أوريو


طريقة تحضير القهوة المثلجة

- نضيف القهوة إلى الماء الساخن ثم نضعها في الخلاط
- نضيف الحليب السائل والكاكاو والحليب المركز المحلى والثلج ونخلط جيدا
- بعدما يصبح المزيج متجانس نسكبه في كأس التقديم ونضيف إليه مكعبات ثلج
- يزين المشروب بالكريمة المخفوقة والبسكويت الأوريو وقطع الشيكولاتة حسب الرغبة

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