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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هتستغني عن الكريمات.. فيتامين C يحمي البشرة من أضرار الشمس

فيتامين C يلعب دورًا
فيتامين C يلعب دورًا هامًا في حماية البشرة 

يلعب فيتامين C دورًا هامًا في حماية البشرة من الأضرار الناتجة عن أشعة الشمس، إليك كيف يعمل فيتامين C في هذا الصدد:

أوضح الدكتور عماد زهران استشارى الجلدية فى تصريحات خاصة لصدى البلد، دور فيتامين c  فى حماية البشرة .

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فيتامين C يلعب دورًا هامًا في حماية البشرة 

مضادات الأكسدة: فيتامين C هو مضاد أكسدة قوي، وهذا يعني أنه يحارب الجذور الحرة التي تنشأ نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية (UV) والتلوث والعوامل البيئية الأخرى. الجذور الحرة تسبب أضرارًا في الجلد مثل التجاعيد وتلف الخلايا، ويعمل فيتامين C على تحييد هذه الجذور الحرة ومنعها من التسبب في أضرار للبشرة.

تعزيز إنتاج الكولاجين: الكولاجين هو بروتين رئيسي في البشرة يمنحها قوة ومرونة. تعرض البشرة لأشعة الشمس الضارة يمكن أن يتلف الكولاجين ويؤدي إلى ترهل الجلد وظهور التجاعيد. يعزز فيتامين C إنتاج الكولاجين في الجلد، مما يساعد على الحفاظ على مظهر شبابي وتقليل آثار الشيخوخة الناجمة عن الشمس.

حماية الحاجز الواقي للبشرة: فيتامين C يعزز وظيفة الحاجز الواقي للبشرة، وهو الطبقة الخارجية التي تحمي الجلد من العوامل البيئية الضارة. يعمل فيتامين C على تعزيز الحاجز الواقي وتقويته، مما يساعد في منع تسرب الماء والحفاظ على ترطيب البشرة.

للاستفادة القصوى من فيتامين C لحماية البشرة من أضرار الشمس، يمكنك تناوله عن طريق الطعام أو استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على فيتامين C، مثل السيرومات والكريمات. كما ينصح بتطبيق واقي الشمس الذي يحتوي على فيتامين C قبل التعرض للشمس لتعزيز حماية البشرة.

ومع ذلك، يجب أن يتم استشارة طبيب الجلدية أو الاختصاصي المعني قبل استخدام أي منتجات جديدة على البشرة، وذلك للتأكد من توافقها مع نوع البشرة والحالة الصحية العامة.

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