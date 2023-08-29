الزراعة : ندوات للتوعية بتدوير المخلفات والاستفادة من قش الأرز

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٠٨ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٢ وحتى ٢٨ أغسطس الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قوافل بيطرية مجانية بمركزي الصف والعياط، لدعم المربين، كما تم تنفيذ عدد من الندوات الارشادية للتوعية بأهمية تحصين الماشية، كما كثفت المديرية حملاتها للتفتيش على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 4660 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومصنعات لحوم ومقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، اجتماعاً مع مديرى الإدارات الزراعية والتعاونية، لبحث استعدادات تطبيق الدورة الزراعية لمحصول القمح اعتباراً من الموسم القبل، والاحتياجات من التقاوي المعتمدة والمنتقاه، كما نظمت المديرية ندوة إرشادية لترشيد المياه في محصول الذرة.



ونظمت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، قافلة زراعية بالادارة الزراعية بالشهداء، بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة المنوفية، واستهدفت المهندسين الزراعيين والرائدات الريفيات، كذلك تم ازالة عدد (18) حالة تعد على الاراضي الزراعية، كذلك أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ، الانتهاء من تحصين 213 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، كما تم تنظيم قافلة بيطرية مجانية، بمركز دسوق، لدعم المربين.



كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، اجتماعا موسعا للعاملين بالقطاع الزراعى بمركزي أجا وبلقاس، بحضور وكيل وزارة الطب البيطري، حيث تم استعراض انجازات القطاع الزراعي، كما تم عقد ندوة ارشادية، حول تدوير المخلفات الزراعية والاستفادة من قش الارز والتنبيه على عدم حرقه، كما تم المرور على الصوب الزراعية، بمركز بلقاس، كما نظمت مديرية الطب البيطرى قافلة بيطرية بمركز دكرنس لعلاج الماشية بنطاق القرية، كذلك شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، حملات مكثفة على عيادات و مراكز بيع و تداول الأدوية واللقاحات البيطرية، حيث تم ضبط (٢٣٠ عبوة ) دواء بيطري مخالف، كما تم تنظيم دورة تدريبية بالمركز البيطري لعلاج الحيوانات الأليفة التابع لإدارة الزقازيق البيطرية بعنوان: إستخدام السونار فى التشخيص و الكشف عن الأمراض فى الحيوانات الأليفة.



بينما نظمت إدارة المكافحة الحقلية بمديرية الزراعة بالبحيرة، ورشة عمل موسعة حول خطورة وطرق علاج دودة الحشد الخريفية، وذلك للحد من انتشار الآفات بالمحاصيل الزراعية المختلفة ورفع وعى وكفاءة المهندسين والإلمام بالمستجدات فى مجال العمل، كما نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة مطروح قافلة بيطرية مجانية بالتنسيق مع كلية الطب البيطري بجامعة مطروح، بمقر الوحده البيطرية حيث تم الكشف علي عدد من الحيوانات بإجمالي ٤٩ حالة شاملة ١٦ حالة باطنة و حالتين جراحة و ٣١ حالة مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية.



فيما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد اجتماع مع مسئولي شركات السكر لمناقشة إيجابيات عملية توريد بنجر السكر، كما تم متابعة المحاصيل الصيفية، وعقد يوم حقلي داخل أحد الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية، كما قامت لجنة المكافحة بالمرور لمتابعة أعمال المكافحة الدورية بجنوب بورسعيد، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على زراعات الأرز، والقطن، والتواصل مع المزارعين، وتقديم الدعم الفني لهم.

وعقدت ايضا مديرية الزراعة بجنوب سيناء اجتماعا مع العاملين يالمديرية، لمتابعة سير العمل، كذلك كرم محافظ جنوب سيناء مدير مديرية الزراعة، وعددا من العاملين لأدائهم الجيد، كما تم اطلاق قافلة زراعية ارشادية بالطور لحث المزارعين وتشجيعهم للاهتمام بزراعة القمح، كما تم المرور على بعض الحظائر، وإطلاق قافلة زراعية ارشادية، لمتابعة الزراعات المختلفة، وزيارة عدد من المزارع، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم اجتماع مع إدارة التعاون والشئون الزراعية والخدمات الزراعية لمناقشة، خطوات تنفيذ وتطبيق الدورة الزراعية لمحصول القمح.

بينما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط اجتماعا، مع مديرى الادارات الزراعية، لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، والتأكيد على المرور الدائم ومتابعة المحاصيل، والتواصل مع المزارعين، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، يوم حقلى بالحقل الإرشادي لمحصول اللوبيا المنزرع بقرية الزوك بمركز المنشاة من خلال البرنامج القومى لاكثار وتشجيع الهجن المحلية.



فيما شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة قنا حملات على اسواق اللحوم والمجمدات والدواجن والاسماك، حيث تم ضبط ٨٥ كجم، دواجن ومصنعات لحوم وكبدة مجمدة، ولحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية منها لحوم غير صالحه للاستهلاك الادمي.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.