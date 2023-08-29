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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لعب عيال..تفاصيل أول فيلم يجمع كريم عبد العزيز ومنى زكي بعد 14 عاماً

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

كشف الفنان كريم عبد العزيز خلال استضافته فى راديو انرجي، عن تفاصيل أعماله السينمائية والتليفزيونية القادمة . 

وقال  كريم عبد العزيز إنه يواصل حالياً التحضير للجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق" ومن المتوقع أن يبدأ في تصويره خلال الفترة القادمة .

وكشف كريم عبد العزيز عن  عودته للتعاون مع الفنانة منى زكي بعد 14 عاما منذ آخر أفلامهما "ولاد العم"، وذلك في فيلم "لعب عيال" حيث تابع قائلاً : "بحضر لفيلم لعب عيال مع منى زكي والمخرج طارق العريان لأول مرة.. واتخضينا إن بقالنا 14 سنة معملناش حاجة مع بعض أنا ومنى والسنة اللي جاية هيطلع".

أما فيما يتعلق بفيلم “الفرعون الصغير” فأكد أنه حالياً  في مرحلة التحضيرات وسيطرح خلال عام 2025.

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وتحدث كريم عبد العزيز خلال اللقاء عن رغبته في تقديم عمل صعيدي، وهي شخصية لم يقدمها من قبل رغم تقديره الشديد للجنوب، وسيقدم هذه الخطوة قريبا ولأول مرة من تأليف عبد الرحيم كمال.

وبالنسبة للدراما التليفزيونية تحدث كريم عبد العزيز عن مسلسله "الحشاشين" وسبب تأجيله وعدم عرضه في موسم رمضان 2023  وسرد قائلاً :"صورنا يوم السنة اللي فاتت ولكن المسلسل كبير جدا ومحتاج مصاريف جبارة وكان لازم يتأجل عشان يتعمل صح وهو عمل ضخم جدا وبقدم شخصية صعبة جدا".

مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، محمد علاء جمايكا، أمير المصرى، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وغيرهم.

الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق الفنان كريم عبد العزيز الفرعون الصغير الفيل الازرق الفنانة منى زكي المخرج طارق العريان راديو إنرجي طارق العريان عبد الرحيم كمال فتحي عبد الوهاب فيلم الفيل الأزرق كريم عبد العزيز موسم رمضان 2023 مسلسل الحشاشين منى زكى

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