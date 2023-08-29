طبيب الأهلي يكشف استراتيجية العمل خلال الموسم الجديد

أكد تامر أبوالعينين طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه فخور بالعمل داخل منظومة النادي مشيرًا إلى أن انضمامه للجهاز الطبي في نادٍ عريق شرف عظيم بالنسبة له، كما أنه سيعمل على بذل قصارى جهده، وأن يكون عند حسن ظن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وأوضح أبوالعينين أنه متخصص في جراحات العظام والطوارئ والكسور والطب الرياضي، ودرس في ألمانيا، وعمل لديها في عدد من المستشفيات الحكومية والجامعية».

وأضاف: «تم اختياري للعمل في النادي الأهلي بترشيح من الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، وقمنا بعقد اجتماعات مطولة للوصول لآلية العمل، وتم التنسيق في كافة الأمور بعد الوصول لصيغة تفاهم توضح استراتيجية العمل.وواصل: «الإدارة الطبية بالنادي الأهلي تضم عددا كبيرا من الأفرع والتخصصات، وتضم أطباء متخصصين في الطب البشري والعلاج الطبيعي والتأهيل والطب النفسي والتغذية، وخطة العمل بالنسبة للجهاز الطبي تتلخص في التعرف على الإمكانات المتاحة ووضع خطة عاجلة للتطوير في الأفراد والأجهزة الطبية ونظم العلاج والوقاية؛ لأننا نستهدف تقليل فرص إصابة أي لاعب مستقبلا وتفادي الإصابات قدر الإمكان».



وأكمل: «قمنا بعمل قياسات بدنية لكل لاعبي الأهلي، وقمنا بعمل ملفات خاصة لكل عنصر داخل الفريق، من أجل الاعتماد عليها مستقبلا، حيث ينصح اللاعبين دائمًا بالنوم مبكرًا والالتزام بالغذاء الصحي، والتدريبات، والتوجه للجهاز الطبي فور الشعور بأي إصابة أو وجود اي شكوى، من أجل اللحاق بها مبكرًا».



وختم: «أنا ضيف جديد على النادي الأهلي، وشرف لي التواجد في نادٍ عريق، وأنا أقوم باستكمال مسيرة زملائي السابقين، وأشكر الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق السابق، وسنبني على العمل بنفس الفريق الطبي الموجود مع بعض الإضافات في المرحلة المقبلة».

