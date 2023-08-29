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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ سلمي صباحي بعد اجرائها عملية بالمخ

سلمي صباحي
سلمي صباحي

طمأنت الفنانة ومقدمة البرامج سلمي صباحي الجمهور على حالتها الصحية، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية فى المخ . 

ونشرت سلمي صباحي عبر صفحتها علي موقع الفسبوك قائلة : الحمدلله تمت العملية بسلام وراجعة بيتي دلوقت وفترة من النقاهة تحت الملاحظة الطبية وإن شاء الله ربنا يتم الشفاء على خير، غمرتوني بحُبكم باشكركم من كل قلبي على دعواتكم الطيبة.

الإعلامية والمطربة سلمى صباحي

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كشفت الإعلامية والمطربة سلمى صباحي -عبر حسابها الخاص على تطبيق انستجرام- عن خضوعها لعملية جراحية في المخ. 

ونشرت سلمى صباحي، صورة لها داخل المستشفى وهي ترتدي مريلة العمليات الجراحية، قبل دخولها غرفة العمليات وطلبت الدعاء لها. 

وكتبت سلمى صباحي، في التعليق على الصورة: «دعواتكم يا طيبين انا داخله الصبح أعمل عمليه في المُخ ،، و بمشيئة الله تكون بسيطه بس عايزاكوا تدعولي إني أرجعلكم بالسلامه .. بحبكم». 

أعمال سلمى صباحي

قبل عدة سنوات، طرحت المطربة والإعلامية سلمى صباحي، أغنية جديدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعنوان "أخت العريس".

ونالت الأغنية إعجاب كل متابعي سلمى على صفحات التواصل الاجتماعى، وهي من كلمات أحمد شلبي وألحان محمد خلف وتوزيع أسامه سامي.

ومن المعروف أن سلمى صباحي قدمت الأغنية بمناسبة حفل زفاف شقيقها والتى احتفلت به من حوالى أسبوع.

 

سلمى صباحي المطربة سلمى صباحي

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تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ سلمي صباحي بعد اجرائها عملية بالمخ

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