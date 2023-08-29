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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد عبد الفتاح يشارك في التدريبات الجماعية باشتراطات وقائية

صدى البلد

واصل خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي تمامًا من الإصابة التي عانى منها مع ختام الموسم الماضي بكسر في الترقوة، وخضع لجراحة على أثرها في مطلع الشهر الجاري.

وقام خالد عبد الفتاح بالمشاركة في جزء من التدريبات مع لاعبي الأهلي، وفقًا لبعض الإجراءات الوقائية طبقًا لتعليمات الجهاز الطبي.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى النمسا أمس الإثنين، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

 

خالد عبد الفتاح النادي الأهلي التدريبات الجماعية الموسم الماضي لاعبي الأهلي

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