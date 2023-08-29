سلطات الاحتلال تصدر قرارا بهدم منزل منفذ عملية حوارة

أصدر سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بهدم منزل، خالد خروشة، منفذ عملية إطلاق النار في حوارة، جنوب نابلس ، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين.

وجاء في بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي: "أصدر قائد القيادة الوسطى، أمر مصادرة وهدم للمنزل الذي يسكن فيه منفذ عملية إطلاق النار في حوارة، خالد خروشة، في مدينة نابلس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين".

وتتهم سلطات الاحتلال الأسير خروشة بمساعدة والده الشهيد عبد الفتاح خروشة (49 عاما)، بتنفيذ عملية مسلحة في حوارة والتي أدت لمقتل مستوطنين إثنين، في 26 فبراير الماضي.

وفي السابع من مارس الماضي، اعتقل الاحتلال الشقيقين محمد وخالد خروشة، في عملية نفذها في مدينة نابلس، حيث حاصرت قواته منزل الشهيد خروشة، في منطقة حي المعالي بين مخيم عسكر القديم والجديد، وذلك بالتزامن مع تنفيذ الاحتلال عملية عسكرية في مخيم جنين استشهد خلالها عبد الفتاح خروشة.