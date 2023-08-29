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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد .. خبيرة أسواق مال تكشف أسباب ارتفاع مؤشرات البورصة

قالت رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال، إن البورصة المصرية سجلت قمة تاريخية للجلسة الثالثة على التوالي وربحت 7.5 مليار جنيه.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن هناك عدة عوامل لتحقيق البورصة مستويات تاريخية، بينها انضمام مصر لمجموعة البريكس، ولكن الأمر له آثاره الإيجابية على المدى القصير وكذلك على المدى الطويل.

وتابعت ، انه من المتوقع أن تتجاوز هذه المستويات معدلات قياسية أخرى، مضيفة أن الوضع الحالي فرصة كبيرة للمستثمرين، مضيفة :" عملاء جدد في البورصة المصرية".

وأشارت إلى أن مؤشرات البورصة في ارتفاع جماعي، بصعود 45 نقطة في مؤشر البورصة إيجي إكس 30 .. و40 نقطة لإيجي إكس 70 وسط تداولات تجاوزت 2 مليار و800 مليون جنيه، لتكون البورصة بذلك قد بلغت أعلى قمة لها تاريخيًا لثالث جلسة على التوالي، وذلك بعد تغيير إدارة البورصة، بدءاً من الأسبوع الجاري وإعلان مجموعة بريكس دعوة مصر لعضوية دائمة بدءاً من العام المقبل.

وربح رأس المال السوقي نحو 7.5 مليار جنيه، وأغلق عند تريليون و267 مليار جنيه.

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