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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أكرم الشافعي: جهود الرئيس واضحة في تعظيم الصناعة الوطنية

خلال اللقاء
خلال اللقاء



_ جلال الطاهر: دورات تثقيفية للتجار ومنتسبي الغرفة

_ أسامة العدوي: تيسير عمليات التصدير والإستيراد خاصة للسلع الإستراتيجية

_ وائل عبد العزيز: تكثيف الجهود من أجل صغار التجار

_ أحمد سامي سليم: توجيهات رئاسية للحكومة بالتوسع فى تقديم الحوافز للمشروعات الصناعية

_الشافعي وزايد: ضرورة تكثيف جميع الجهود من أجل تغليب المصالح الوطنية علي الشخصية

_ «حماة وطن» يدرس المشاركة مع «تجارية الإسماعيلية» في إقامة المعارض

 

 

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد الإتحاد العام للغرف التجارية، وبعض أعضاء مجلس الإدارة، وفد من حزب حماة وطن، برئاسة مجدي زايد أمين المحافظة.

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في بداية اللقاء، تقدم وفد حماة وطن بخالص التهنئة لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، بمناسبة توليه منصبه وهيئة المكتب والأعضاء.

ورحب أكرم الشافعي، بالوفد وتبادلا أطراف الحديث، حول جهود الدولة للسيطرة علي الأزمات الإقتصادية التي تواجه المواطنين وكان آخرها قرارات وتوجيهات الرئيس السيسي بالحد من غلاء الأسعار و تعظيم الصناعة الوطنية والإعتماد عليها في تصنيع المنتجات التي يمكن تصنيعها محليا.

وأشار أكرم الشافعي إلي المميزات الإستثمارية التي تم  طرحها في الفترة الأخيرة حسب توجيهات فخامة الرئيس والذي شدد علي تكثيف الجهود الإستثمارية والحث علي فتح آفاق جديدة، والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل إستيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الإستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع إختصاص المحاكم الإقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي والصناعي.

واتفقا الشافعي وزايد علي ضرورة تكثيف جميع الجهود من أجل تغليب المصالح الوطنية علي الشخصية، وإستعرضا إمكانية المشاركة في إفتتاح عدد من المعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطن.

كما أعلن جلال ابو طاهر، نائب أول تجارية الاسماعيلية، تنظيم العديد من ورش العمل والدورات التثقيفية للتجار ومنتسبي الغرفة، وذلك في إطار سعي مجلس الإدارة  لتنظيم قطاع التجارة الداخلية بالأسواق، من أجل دعم خطة الدولة لإنشاء قاعدة أساسية للإقتصاد القومي.

 

فيما صرح أسامة العدوي نائب ثان، أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الإجراءات الحكومية لتيسير عمليات التصدير والإستيراد خاصة للسلع الإستراتيجية أو مستلزمات الإنتاج.


ولفت وائل عبد العزيز أمين صندوق الغرفة إلي تكثيف الجهود من أجل صغار التجار ومساعدتهم في تقنين أوضاعهم  لزيادة النشاط الإقتصادي والإستثماري.

وثمن أحمد سامي سليم مساعد أمين الصندوق، التوجيهات الرئاسية للحكومة بالتوسع فى تقديم الحوافز للمشروعات الصناعية التى تستهدف تعميق الصناعة الوطنية، وزيادة قدرات القطاع الخاص.


خلال اللقاء، أكد الجميع علي دعم الرئيس في الإستحقاق الرئاسي المنتظر،  مؤكدين علي أهمية دعم الإستقرار الداخلي.

كما دعي وفد حماة وطن الي إقامة صالون ثقافي إجتماعي خلال الفترة القليلة المقبلة للتوعية السياسية بأهمية المشاركة السياسية في جميع الاستحقاقات.

وفي النهاية، أعرب مجدي زايد عن خالص أمنياته القلبية لجميع أعضاء مجلس الإدارة، متمنيًا للجميع النجاح والتوفيق والسداد في أداء مهامهم الجديدة.


جاء ذلك بحضور، أعضاء مجلس الإدارة أحمد السيد موسي، حاتم العدوي، محمد فايق، علي العدوي، ومن مجلس سيدات الأعمال، مروة صابر سكرتير المجلس والمستشارة الإعلامية منال مدبولي ونسمة الزيني منسق بنوك.


ضم وفد حزب حماه الوطن مساعدي الامين أحمد أمين و السيد حسن،  الدكتوره عفاف الكومي ومستشار أمين المحافظة محمد العقاد وأمينة المراسم، رباب فكري وأمين اللجان النوعية، دكتورة نسمة الزيني، وأمينة التنمية البشرية دكتوره يمنى عمر وأمينة المهنيين دكتورة شهيرة عبدالله وأمين صندوق الحزب، حسن الخباز وأمينة التضامن بالقنطرة غرب ميرفت سلامة.

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رئيس الغرفة التجارية

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