بالدليل .. الكشف عن تورط نجل بايدن في سلسلة فضائح فساد

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، ساعد في تنسيق خطة لإغلاق القضايا المرفوعة ضد رئيس ومالك شركة الغاز الأوكرانية بوريسما، ميكولا زلوتشيفسكي.

وحسب “ديلي ميل”، أظهرت رسائل البريد الإلكتروني التي تم تسريبها، أن هانتر بايدن ساعد في تنسيق خطة مع الاستراتيجيين الديمقراطيين "للتستر على أي قضايا" ضد مالك شركة الغاز الأوكرانية "بوريسما" والحصول على بيانات عن مكتب المدعي العام في البلاد.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى رسائل البريد الإلكتروني الواردة من الكمبيوتر المحمول المفقود الخاص بهنتر بايدن.

وفي إحداها، بتاريخ 12 مايو 2014، تلقى نجل الرئيس الأمريكي الحالي رسالة من المدير العام لشركة بوريسما فاديم بوزارسكي، والتي ذكرت أنه يمكن التحقيق مع زلوتشيفسكي من قبل مكتب المدعي العام الأوكراني.

ونقلت الصحيفة عن بوزارسكي: "نحن بحاجة ماسة إلى نصيحتك بشأن كيفية استخدام نفوذك لنقل رسالة/إشارة وما إلى ذلك لوقف ما نعتبره أفعالًا ذات دوافع سياسية".