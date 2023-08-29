فرج عامر يكشف كواليس اعتداء أجايي على المسئول المالي بنادي سموحة

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة كواليس ما حدث من جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم في مقر نادي سموحة اليوم.

قال فرج عامر، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بالنسبة لجونيور أجايي، حصل على كافة مستحقاته مع سموحة، ولم نتأخر عنه في أي شيء، وقولناله إحنا عايزينك تخف، بقاله سنة معانا مش بيلعب".

وأضاف: "هو كان عايز ياخد مستحقاته عن الموسم الجديد، ومفيش حد من اللعيبة حصل على أي مستحقات من الموسم الجديد".

وواصل: "لما المسؤول المالي قاله أنت واخد كل مستحقاتك؛ جاتله حالة هياج، وحاول يعتدي عليه، والناس استغربت منه".

واختتم تصريحاته: "عملنا محضر، والناس شهدت على ما حدث منه، وكسر الإزاز، ومش عارفين هيحصل إيه الفترة المقبلة".