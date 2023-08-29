عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف كواليس اعتداء أجايي على المسئول المالي بنادي سموحة

صدى البلد

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة كواليس ما حدث من جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم في مقر نادي سموحة اليوم.

قال فرج عامر، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بالنسبة لجونيور أجايي، حصل على كافة مستحقاته مع سموحة، ولم نتأخر عنه في أي شيء، وقولناله إحنا عايزينك تخف، بقاله سنة معانا مش بيلعب".

وأضاف: "هو كان عايز ياخد مستحقاته عن الموسم الجديد، ومفيش حد من اللعيبة حصل على أي مستحقات من الموسم الجديد".

وواصل: "لما المسؤول المالي قاله أنت واخد كل مستحقاتك؛ جاتله حالة هياج، وحاول يعتدي عليه، والناس استغربت منه".

واختتم تصريحاته: "عملنا محضر، والناس شهدت على ما حدث منه، وكسر الإزاز، ومش عارفين هيحصل إيه الفترة المقبلة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

ترشيحاتنا

إيرلينج هالاند يخلف محمد صلاح ويفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

تذبذب سعر الذهب في مصر وهذه قيمة عيار 21 الآن

أخبار التعليم| «التعليم العالي» تعلن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 عبر هذا الرابط.. إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية وتفتح باب التقديم فيها

تأهبا لـ إعصار إداليا.. البحرية الأمريكية تخلي السفن والطائرات من ولاية فلوريدا

موسم كله خناقات.. إعلامي يكشف تفاصيل صادمة بشأن أزمة الأهلي مع الجبلاية

إعلان حالة الطوارئ بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية تأهبا لـ إعصار إداليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى ربع مليون جنيه .. سعر فستان نانسي عجرم يثير الجدل 

برقم خيالي.. سعر غير متوقع لفستان رشا مهدي في مهرجان القاهرة للدرما

مرض غريب.. معلومات لا تعرفها عن داء الكيسات المذنبة

بعد إعلان انفصالها عن أحمد سعد.. شاهد أبرز إطلالات علياء بسيوني خلال حملها

فيديو

شكرا على أصلك وربنا ينتقم منك.. كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ