ازدراء للأديان|نقيب القراء: يجب محاسبة صاحب واقعة تلاوة القرآن على العود سريعا

أكد الشيخ محمد حشاد نقيب القراء أن نشر الفيديو الخاص بتلاوة القرأن على العود لا يمت بالقرآن أي صلة ومن فعلوا ذلك جمعوا بين النقيضين، فمجالس القرآن تتنزل فيها الملائكة.

وأستنكر حشاد خلال مداخلة هاتفية للإعلامي تامر أمين ببرنامج آخر النهار المذاع على فضائية النهار من تصرف هؤلاء الأشخاص، مؤكدا أنهم بهذا الشكل المبتذل لا يحفظون القرآن ومشهد قراءة القرآن على أنغام العود لا يمت للإسلام بصلة ويجب محاسبة من فعل ذلك.

ازدراء للأديان

وصرح نقيب القراء أنه لا يوجد أي تبرير لتعليم المقامات الموسيقية على آيات القرآن الكريم وسوف يتم تقديم بلاغ للنيابة على من يقرأون القرآن على أنغام العود، لانه ازدراء للأديان.