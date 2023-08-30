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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل «خمسة وخميسة» وامسك الخشب بيمنعوا الحسد؟.. داعية إسلامي يجيب

خمسة وخميسة
خمسة وخميسة

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم حذّر من خطورة الكلمة، فقال الله تعالى (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) ووصى النبي صحابي وقال له (أمسك عليه هذا) وأشار إلى لسانه.

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واستشهد الداعية الإسلامي، في فيديو له، بما ورد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال: «لقد سألت عن عظيمٍ، وإنه ليسيرٌ على من يسره الله تعالى عليه: تعبدُ الله لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت»، ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جُنَّةٌ، والصدقـة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل» ، ثم تلا: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} [السجدة: 16].  ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟» قلت: بلى يا رسول الله، قال: «رأس الأمر: الإسلام، وعموده: الصلاة، وذروة سنامه: الجهاد».  ثم قال: « ألا أخبرك بمِلاك ذلك كله؟» فقلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال: «كف عليك هذا»، قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟! فقال: «ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكُبُّ الناسَ في النار على وجوههم - أو قال: على مناخرهم - إلا حصائدُ ألسنتهم»؛ (رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح).

وذكر أن هناك بعض الكلمات التي يرددها البعض، في مضمونها مخالفة للعقيدة، مثل لفظ (امسك الخشب) ولفظ (خمسة وخميسة) منوها أن كل هذه الألفاظ لا أصل لها وهي تخالف العقيدة.

وأوضح، أن البعض حينما يذبح ذبيحة، يقوم برسم خمسة وخميسة بالكف على جدار المنزل، منوها أن هذا التصرف هو من آثار الفكر اليهودي في الفكر المصري القديم، ولا هي من الشرع ولا الدين ولا تمت للدين بصلة، وهي تشبه باليهود، وتصدر عن جهل من الناس بدون تعمد.

وتابع: المصيبة الآن تكمن في أن بعض الناس بدأوا يعتقدون في أن هذه الألفاظ ترد العين وتمنع الحسد فعلا، فيقولون (لولا إني قولتله امسك الخشب أو خمسة وخميسة لكان حصل كذا وكذا وأصابتني العين) منوها أن هذا نوع من أنواع الشرك لو كان صادرا عن اعتقاد في هذه الألفاظ.

الحسد الشرع العين الدين العقيدة

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