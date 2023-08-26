عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف تحصن نفسك من الحسد؟.. بـ5 أمور بينها سورة الصمد 11 مرة

كيف تحصن نفسك من
كيف تحصن نفسك من الحسد ؟

يتساءل البعض قائلًا: كيف تحصن نفسك من الحسد ؟، وهو سؤال أجاب عنه كثير من علماء الدين، وورد في بيانه آيات وأحاديث ومجربات الصالحين، لعل أبرزها ما ذكره القرآن الكريم من آيات المعوذتين والإخلاص، وفي التقرير التالي نوضح كيف تحصن نفسك من الحسد؟

كيف تحصن نفسك من الحسد؟

يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن الحسد : تمني زوال النعمة عن الغير فيشتمل في طياته على الحقد، والغبطة تمني مثل ما أنعم الله به على الغير، مشيرًا إلى أن ربنا سبحانه وتعالي أرشدنا أن نتعامل مع الحسد بأن نستعين بالقرآن والأذكار والدعاء .

وأوضح في جواب: كيف تحصن نفسك من الحسد؟، إن من محصنات الحسد ذكر الله تعالى، محض الذكر (الله) أو بالدعاء (يا الله)، قراءة المعوذتين وتحديدًا سورة الفلق، قراءة  سورة الفاتحة، آية الكرسي، لافتًا إلى أن من المجربات : قراءة سورة الصمد 11 مرة، حيث جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ ، احْتَرَقَ بَيْتُكَ ، فَقَالَ : مَا احْتَرَقَ بَيْتِي ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ ، احْتَرَقَ بَيْتُكَ ، فَقَالَ : مَا احْتَرَقَ بَيْتِي ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ ، اتَّبَعْتُ النَّارَ فَلَمَّا انْتَهَتْ إِلَى بَيْتِكِ طُفِيَتْ ، فَقَالَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَكُنْ لِيَفْعَلَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ ، مَا نَدْرِي أَيُّ كَلامِكَ أَعْجَبُ ؟ قَوْلُكَ مَا احْتَرَقَ ، أَوْ قَوْلُكَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَكُنْ لِيَفْعَلَ.

لإبطال الحسد والسحر عليك بهذا الأمر

النشرة الدينية.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية.. كيفية تحصين الأبناء من الحسد.. أدلة تبرك الصحابة بالنبي

وبين علي جمعة أن (ما شاء الله) هي كلمة وكأنها بحاجة إلى جواب، والجواب مضمر بمعنى (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن)، فهذه الكلمة التي يقولها الإنسان يذكر نفسه أن ما يراه من رزق حسن له أو لأحد إنما هو بمشيئة الله، ومن فوائد هذه الكلمة أنها تمنع الحسد من الشخص، فإن الحسد قوة شيطانية بداخل الإنسان؛ حيث يتمنى زوال ما يرى من نعمة على أخيه، وبهذه الكلمة يتذكر المسلم أن ما يراه هو مشيئة الله سبحانه وحده، وأن هذا التمني هو في الحقيقة اعتراض على قسمة الله عز وجل، فيترك هذا الخلق البغيض ويرضى بما قسم الله، ولا حرج أن يسأل الله أن يرزقه مثل رزق فلان دون أن يزول من رزقه شيء.

وأوضح أن هذه الكلمة تكثر في رؤية الخير على الآخرين، وقد أمر الله بها على لسان العبد الصالح الذي أمر صاحبه الذي كفر أن يقولها حتى لا تزول النعمة من عنده قال تعالى: (وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ) [الكهف:39].

وأكمل علي جمعة في جواب كيف تحصن نفسك من الحسد؟: حتى تكون من الرحماء يجب عليك أن تبتعد عن الحسد، فالحسد منهيٌ عنه، وعدم الحسد والغبطة من صفات الرحماء، والحسد من صفات الجفوة والعنف، لأنه هو تمنّي زوال النعمة من يد الآخرين، ما هذه القسوة؟ والرحيم لا يكون كذلك، ولذلك قال تعالى: {وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ} [الفلق:5]، اعتبر الحسد شر، وعلمنا كيف نستعيذ بالله من هذا الشر.

واستدل بما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجتمعان في قلب الإيمان والحسد» يعني إذا دخل الحسد في قلب مؤمن فالإيمان يخرج، إذا دخل الإيمان وعمّر القلب فإن الحسد لا يكون له مكان، إذن حتى تكون من الرحماء يجب عليك أن تبتعد عن الحسد.

وعن ضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا» إذن عدم الحسد فيه خير، فيه ألفة، فيه اجتماع، والله سبحانه وتعالى يُؤلّف بين القلوب، البعد عن الحسد يعني نبعد عن النقمة، والحسد يجلب النِقَم ويُزيل النعم كما قالوا، الحسد منبع الشرور العظيمة، ومفتاح العواقب الوخيمة، يورث ويتولد منه الحقد والضغينة.
وإذن فهو معول في هدم الاجتماع البشري، يجب علينا إذن أن نبتعد عن الاجتماع البشري بكل وسائله وبكل طرقه.

كيف تحصن نفسك من الحسد الحسد قوة شيطانية ماذا تقول في وجه الحاسد هل التحصين يحمي من العين حسد الأقارب دعاء الحسد دعاء الحسد مكتوب دعاء الحسد والحقد دعاء الحسد والعين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل صادم من شريف منير بعد إطلالة ابنته بمهرجان القاهرة للدراما| شاهد

توجيه عاجل من النيابة| تطور مثير في وفاة العروسين ضحية السخّان بالغربية

مرض خبيث.. مفاجأة مدوية بشأن فسخ عمرو وردة لعقده مع الرجاء المغربي

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

معدّاش يوم على جوازهم | سخّان الحمّام ينهي حياة رامي ومنار بالغربية

مِرات صاحبي الأجنبية .. اعترافات مثيرة لرجل الأعمال المتهم بتهريب الآثار

موضوعات متعلقة

النشرة الدينية.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية.. كيفية تحصين الأبناء من الحسد.. أدلة تبرك الصحابة بالنبي

حصن أبنائك من الحسد والسحر بهذه السورة.. داعية ينصح بقراءتها 7 مرات

عواقب الحسد في الدنيا.. مخاطره ودعاء يجنبك الوقوع فيه

حكم تعليق خرزة زرقاء أو كف اليد لمنع الحسد

دعاء صلاح الذرية من القرآن.. داوم على هذه الكلمات تحميهم من الحسد

ترشيحاتنا

كاتب صحفي: أسر الشهداء صاحبة فضل على كل فئات شعبنا.. فيديو

بعد فرنسا وألمانيا.. المجلس العسكري في النيجر يطرد سفير أمريكا

عايشة ليكم.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة للجمهور السعودي بعد حفلها

تخفي هويتك الإلكترونية .. أفضل خدمات VPN المجانية في 2023

كيف تحصن نفسك من الحسد؟.. بـ5 أمور بينها سورة الصمد 11 مرة

أحدث قائمة لأسعار سيارات ستروين بالسوق المصري.. تبدأ من 674 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل صادم من شريف منير بعد إطلالة ابنته بمهرجان القاهرة للدراما| شاهد

انتبهي إلى هذه النصائح.. كيف يتم علاج السخونة عند الأطفال؟

هيتقل ويطول؟.. اعرف تأثير حلاقة أسما منير على شعرها

بسبب مربية طفلتهما.. هجوم حاد على بلوجر وزوجها | ما القصة؟

فيديو

بعد شائعات الطلاق.. حسام حبيب يرافق شيرين عبد الوهاب بحفل موسم الجيمرز

شيرين عبد الوهاب تبدأ حفلها في موسم الجيمرز بالسعودية.. شاهد

توافد الجمهور على حفل شيرين عبد الوهاب بالسعودية.. شاهد

الجمهور يحاصر محمد إمام في شوارع الغردقة بسبب فيلم الأستاذ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ