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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية.. كيفية تحصين الأبناء من الحسد.. أدلة تبرك الصحابة بالنبي

الصلاة
الصلاة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

قضاء حوائج الناس.. موضوع خطبة الجمعة القادمة بالمساجد
 

وزير الأوقاف: بناء مجمع إسلامي على 10 آلاف متر بكل محافظة
 

وزير الأوقاف لـ" صدى البلد": توزيع 250 طن لحوم و500 ألف شنطة في سبتمبر
 

دعاء الضحى للرزق والغني.. 6 كلمات تفتح لك أبواب الخير
 

الجديد في علاج الأورام.. موضوع مؤتمر طب بنين الأزهر الدولي في 31 أغسطس
 

هل تسوية الصفوف في الصلاة من تمام صحتها؟.. دار الإفتاء تجيب
 

حصن أبنائك من الحسد والسحر بهذه السورة.. داعية ينصح بقراءتها 7 مرات
 

حقيقة حرمة تقليب أوراق المصحف بأصابع مبللة من الريق .. أزهري يجيب
 

هل تبرك الصحابة بالنبي الكريم؟ مشاهد تثبت ذلك بالأدلة
 

لو تمتلك 193 ألف جنيه ليس عليك زكاة.. اعرف متى يجب إخراجها؟
 

قرابة 50 ألفا من طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات الدور الثاني في هدوء
 

النشرة الدينية خطبة الجمعة القادمة الأوقاف الأزهر الحسد المصحف زكاة

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النشرة الدينية.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية.. كيفية تحصين الأبناء من الحسد.. أدلة تبرك الصحابة بالنبي

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