قرابة 50 ألفا من طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات الدور الثاني في هدوء

انطلقت اليوم، السبت، أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني للقسمين العلمي والأدبي، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر والهندسة الفراغية، بينما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي الفقه والتوحيد، في هدوء واستقرار.

وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، لجان “معهد بنين الفيوم، ومعهد بنين سنورس، ومعهد فتيات الفيوم، ومعهد فتيات سنورس”.

وشدد على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات لخروجها في أفضل حال.

كما تفقد الشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق، لجنة معهد السادات التابعة لمحافظة الشرقية، مؤكدا أن التزام الطلاب بالتعليمات سيتيح لهم فرصة أكبر للتركيز والحل في جو مناسب، مبينا أن الأزهر يعول عليهم كثيرا في بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

مرافق يكتب لطالب مصاب في الثانوية الأزهرية

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدأت من السبت 19/8/2023، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.

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