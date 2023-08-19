وزير الأوقاف لـ" صدى البلد": توزيع 250 طن لحوم و500 ألف شنطة في سبتمبر

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه بمناسبة قرب الاحتفال بالمولد النبوي والاحتفال الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، تقرر توزيع 250 طن لحوم من مشروعي صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام بالإضافة إلى نصف مليون شنطة غذائية بتكلفة 50 مليون جنيه مناصفة بين الأوقاف والتضامن الاجتماعي، وذلك على الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف جمعة في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أن عملية التوزيع ستبدأ منتصف شهر سبتمبر المقبل حيث يجري الآن إعداد الكشوف بأسماء المستحقين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وكشف وزير الأوقاف انه تقرر بمناسبة هاتين المناسبتين المولد النبوي ونصر أكتوبر المجيد فرش 400 مسجد على مستوى الجمهورية.

وكان وزير الأوقاف أكد ان قضية الأخلاق هي المعركة الحضارية في الفترة المقبلة بعد طغيان الأجواء المادية على افراد المجتمعات الإسلامية، خلال الفترة الماضية وحتى الآن.

وأضاف جمعة في تصريح خاص لـ" صدى البلد" على هامش لقائه بأعضاء اللجنة الإعلامية بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن إحياء القيم الإيمانية والإنسانية أفضل طريقة لمواجهة الأجواء المادية، مؤكدا انه من الصعب بل والمستحيل ترسيخ القيم و الأخلاق بعيدا عن الأجواء الدينية ، فكلاهما لا ينفك عن الآخر ويكملان بعضهما البعض.

وأوضح وزير الأوقاف أن منظومة العمل في وزارة الأوقاف تسابق الزمن وشغلها الشاغل وهدفها الأول هو جذب الناس للمساجد، لافتا إلى ان الخطة التي وضعتها الوزارة لهذا الشأن تسير في الطريق الصحيح وبدأت تؤتي ثمارها.