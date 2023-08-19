وزير الأوقاف: بناء مجمع إسلامي على 10 آلاف متر بكل محافظة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه تقرر بناء مجمع إسلامي كبير في كل محافظات مصر على مساحة 10 آلاف متر مربع، لافتا الى أن هذه المجمعات ستشمل مكتبات ودور مناسبات وقاعات للتحفيظ والقاء الدروس الدينية، وأماكن ترفيهية للأطفال.

وأضاف جمعة في تصريح لـ صدى البلد أن 16 محافظة حتى الآن خاطبت الوزارة بأنه تم تخصيص قطعة الأرض اللازمة لبناء المجمع الإسلامي، وجاري حاليا دراسة هذه الخطبات والتنسيق لبدء العمل فورا في بناء المجمعات.

وأشار إلى أنه بمناسبة قرب الاحتفال بالمولد النبوي والاحتفال الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، تقرر توزيع 250 طن لحوم من مشروعي صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام بالإضافة إلى نصف مليون شنطة غذائية بتكلفة 50 مليون جنيه مناصفة بين الأوقاف والتضامن الاجتماعي، وذلك على الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف جمعة في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أن عملية التوزيع ستبدأ منتصف شهر سبتمبر المقبل حيث يجري الآن إعداد الكشوف بأسماء المستحقين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وكشف وزير الأوقاف انه تقرر بمناسبة المولد النبوي ونصر أكتوبر المجيد فرش 400 مسجد على مستوى الجمهورية.