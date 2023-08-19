الجديد في علاج الأورام.. موضوع مؤتمر طب بنين الأزهر الدولي في 31 أغسطس

تعقد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، المؤتمر الدولي عن الجديد في علاج وجراحة الأورام، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب الأزهر بنين بالقاهرة، والدكتور محمد عبد العزيز، وكيل كلية طب الأزهر بنين بالقاهرة للدراسات العليا، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية طب الأزهر بنين بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب.

وتعقد فعاليات مؤتمر طب بنين الأزهر، عن الجديد في علاج وجراحة الأورام، يومي الخميس والجمعة 31 أغسطس و 1 سبتمبر 2023، في أحد فنادق القاهرة.

ويشارك في المؤتمر، مجموعة من المحاضرين الأجانب من الدول المختلفة، ومجموعة متميزة من أقسام علاج وجراحة الأورام بالجامعات المصرية ومعاهد الأورام والتأمين الصحي والجيش والشرطة والمراكز المتخصصة.

وتتمركز محاور المؤتمر، في أنه يغطي بعمق كل ما هو جديد في علاج وجراحة الأورام، كما يتطرق المؤتمر إلي العلاجات المستقبلية المتوقع ظهورها حديثا، وذلك لتطوير الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الأورام لتواكب التطور الحادث عالميا وتصنع رؤية لمستقبل علاج الأورام القادم، والذي سوف يسهم في تطوير البحث العلمي في مجال جراحة وعلاج الأورام، ويسمح بتقديم خدمة طبية تناهز الخدمات الطبية في مجالي علاج وجراحة الأورام عالميا.

كما يشمل مؤتمر هذا العام العديد من ورش العمل مثل:

- ورشة عمل العلاج الإشعاعي الجراحي لأورام البروستاتا.

- ورشة عمل للصيادلة المتخصصين في علاج الأورام.

- ورش عمل الفيزياء الطبية تخص الفيزيائيين الطبيين وفنيي العلاج الإشعاعي.

- ورشة عمل لهيئة التمريض المتخصص في مجال الأورام.

- ورشة عمل الجراحة الميكروسكوبية في الأورام.

كما يستقطب مؤتمر هذا العام العديد من الباحثين المصريين الناشئين، وسوف تقدم جائزة مالية لأفضل باحث ناشئ، وذلك تشجيعا للبحث العلمي وصغار الباحثين في مصر.

ويشمل مؤتمر هذا العام جلسة خاصة لمستقبل علاج الأورام في مصر، والتي تعد من أهم جلسات المؤتمر لهذا العام، حيث تتناول مستقبل تقديم الخدمة الطبية والتعليم، والتي تشمل رؤية وضع التوصيات العلمية لعلاج الأورام، ويلقي المحاضرة الوزير السابق الدكتور حسين خالد.

وكذلك مستقبل التعليم الطبي في مصر، ويلقي المحاضرة الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، والمبادرات الرئاسية في مجال علاج الأورام، ويلقي المحاضرة الأستاذ الدكتور هشام الغزالي.

كما يشمل مؤتمر هذا العام تكريم رواد علاج الأورام الذين تركوا بصمة في مجال علاج وجراحة الأورام وما زالوا يثرون الحياة التعليمية والعلاجية في مصر إلى الآن.

