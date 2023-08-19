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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تبرك الصحابة بالنبي الكريم؟ مشاهد تثبت ذلك بالأدلة

الوضوء
الوضوء

كشف الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، عن مشهد من مشاهد تبرك الصحابة بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام.

تبرك الصحابة بالنبي

وقال مجدي عاشور، في فيديو له، إن الصحابة كانوا يزدحمون على وضوئه -صلى الله عليه وسلم- فكانوا يتسابقون للتبرك من الماء الذي توضئ منه النبي الكريم.

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وذكر مجدي عاشور، أن هذا ردا على من ينكرون التبرك بالنبي الكريم، منوها أن الصحابة كانوا يتبركون بالماء المستعمل من وضوء النبي.

حكم التبرك بشعر النبي

وعن هذه المسألة، استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "حكم التبرك بشعر النبي عليه الصلاة والسلام وبغير ذلك من آثاره الشريفة".

وأجابت دار الإفتاء، بأنه قد ثبت تَبَرُّك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وآثاره المنفصلة منه بعد انتقاله، وحتى الأماكن التي كان يتردّد عليها معروفة مشهورة في كتب السنة والحديث، ومنها ما رواه البخاري عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه "أنَّ أمَّ سليمٍ كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نِطَعًا، فَيَقِيل عندها على ذلك النطع. قال: فإذا نام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذت من عَرَقه وشعره، فجمعته في قارورة، ثم جمعته في سُكٍّ". قال: فلما حضر أنس بن مالك رضي الله عنه الوفاة، أوصى إلىَّ أن يُجعلَ في حنوطه من ذلك السُك، قال: فجعل في حَنُوطه.
 

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