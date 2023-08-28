أقوى دعاء للتحصين من الحسد والعين.. احرص عليه يوميا

الحسد والسحر مذكوران في القرآن الكريم وأصيب بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد أحد على وجه الأرض معصوم من هذه الآفة، وقد يصاب البعض بالعين سواء بقصد أو بغير قصد، ومن ثم يجب على كل مسلم معرفة أقوى دعاء للتحصين ضد الحسد والعين حتى يحصن نفسه وبيته وأبناءه، وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالمواظبة على أذكار الصباح والمساء فهي حصن حصين لكل شخص من العين والحسد.

أقوى دعاء للتحصين ضد الحسد والعين

بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. اللهم احفظني يا خير حافظ من كل شر، ومن كل حسد وعين، واجعلني في ضمانك وحرزك وأمانك يا أرحم الراحمين.

اللهم اصرف عني كل من أراد بي شرا، وأشغلهم في نفوسهم، وكف أيديهم. اللهم إني أعلم أنه لم يصبني إلا ما كتبته علي، وإني لا أخاف أحدا من خلقك ما دمت أنت معي، فاللهم احفظني واحرسني.

اللهم إني وكلتك أمري، وأنت حسبي ونعم الوكيل، اللهم أخرج كل داء أصاب جسدي، ورد كيد كل عين نظرت في رزقي، واكفني شر خلقك الحاسدين.

اللهم لا تجعل نفسي حاقدة حاسدة، وارقني الرضا والقناعة، ولا تجعلني أمد بصري إلى غيري، ورضني بما رزقتني يا أرحم الراحمين.

بسم الله على نفسي، بسم الله على أهلي، بسم الله على مالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله الرحمن الرحيم رفيقي، والرحيم يحرسني من كل شيء يلمزني.

اللهم بارك لي فيما رزقتني، واصرف عني شر الأشرار، وكيد الفجار، وطوارق الليل والنهار.

اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكلأني بملكك الذي لا يضام، واحفظني يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أن تصرف عني كل عين، وتعافيني من كل حسد.

اللهم لا يكشف الضر إلا أنت، اكشف عني كل تعب وألم.

اللهم أنت تعلم أنني قد تعبت من هذه العين، فبرحمتك يا ربي لا تكلني إلى نفسي، وعافني واعف عني.

اللهم بحولك وقوتك وقدرتك على الخلق اصرف عني كل سوء، واحفظ علي عقلي وديني ومالي وأهلي وصحتي.

اللهم أشكو لك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، فلا تتركني، وعافني وشافني.

اللهم إني أستودعك كل نعمة أنعمت بها علي وعندك لا تضيع الودائع. اللهم كف عيون الناس عني، واصرفهم عني واجعلهم في أنفسهم مشغولين.

أعوذ بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين وجنودهم وأعوانهم.

أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين، ومن شر العائنين، ومن شر الناظرين، ومن العاشقين، ومن شر الساحرين والشياطين.

اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا، وشافنا وعافنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

بسم الله أرقيك من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاقد إذا حقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر ساحر إذا سحر، ومن شر ناظر إذا نظر، ومن شر ماكر إذا مكر.

بسم الله أرقيك من وساوس الصدر، وشتات الأمر، ومن الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشيطان، ومن الأسقام ومن الكوابيس، ومن مزعجات الأحلام.

اللهم أخرج كل عين وحسد، اللهم أصرف كل داء عن الروح والجسد .

اللهم أخرج كل عين من حيث دخلت، اللهم رد البصر خاسئا حسيرا، اللهم أذهب حر العين وبردها ووصبها، اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامة.

اللهم يا كاشف ضر أيوب من وجعه وألمه اكشف عنا عين الناظرين والحاسدين.

دعاء الوقاية من العين والحسد مجرب



«اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، وشر الشيطان وشركه».

وأكد أن من دعاء الحسد والعين :« بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين».

وذكر عدد من الأدعية التي يمكن الدعاء بها ك دعاء الحسد والعين: «أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض».

«أعوذ بكلمات الله التامات، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق، وذرأ، وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق، إلا طارقا يطرق بخير، يا رحمن ».

«أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفي كل مريض».

اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامة، اللهم أخرج كل العيون اللامة، اللهم أخرج كل عين قوية، اللهم أخرج كل عين قديمة، اللهم أخرج كل عين نظرت استحسنت وتمعنت وركزت، اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت، وكل نظرة تكررت وما بركت. أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن ومسر، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها».

آيات التحصين من العين والحسد في القرآن



أول سورة البقرة: «الم*ذٰلك الكتاب لا ريب ۛ فيه ۛ هدى للمتقين*الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون*والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون*أولٰئك علىٰ هدى من ربهم ۖ وأولٰئك هم المفلحون».

3- «يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير».

4- «واتبعوا ما تتلو الشياطين علىٰ ملك سليمان وما كفر سليمان ولٰكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتىٰ يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون».

5- «وإلٰهكم إلٰه واحد لا إلٰه إلا هو الرحمٰن الرحيم*إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون».

6- «الله لا إلٰه إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم».

7- «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير*لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين».

8- « قل هو الله أحد*الله الصمد*لم يلد ولم يولد*ولم يكن له كفوا أحد»، مع التكرار ثلاث مرات.

9- « قل أعوذ برب الفلق*من شر ما خلق*ومن شر غاسق إذا وقب*ومن شر النفاثات في العقد*ومن شر حاسد إذا حسد)، مع التكرار ثلاث مرات.

10- «قل أعوذ برب الناس*ملك الناس*إله الناس*من شر الوسواس الخناس*الذي يوسوس في صدور الناس*من الجنة والناس» ٨مع تكرارها أيضا ثلاث مرات.

11- «وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون*فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون*فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين».

12- «وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم*فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون*فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين*ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى*قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى*فأوجس في نفسه خيفة موسى*قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى*وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى»