أحمد حسن يكشف عرضًا مغريًا لـ كولر في السعودية

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، تصريحات لوكيل مارسيل كولر بأن المدير الفني للنادي الأهلي كان سيحصل على أعلى الرواتب في السعودية.

وكتب أحمد حسن قائلاً: وكيل مارسيل كولر: "كولر كان سيحصل على أحد أعلى الرواتب في السعودية".

وكان قد خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته أمس الثلاثاء، في معسكر الإعداد بالنمسا، على فترتين صباحًا ومساء، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

ويخوض الفريق التدريب الصباحي في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا (الساعة الحادية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة)، بينما سيكون المران المسائي في الخامسة مساءً بتوقيت النمسا (السادسة مساءً بتوقيت القاهرة).



وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى النمسا أمس الأول الاثنين، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.. والذي يستمر حتي 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.