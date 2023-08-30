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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خبراء ينصحون باتباع 5 إجراءات فورية لحماية بطارية هاتفك

خبراء ينصحون باتباع
خبراء ينصحون باتباع 5 إجراءات فورية لحماية بطارية هاتفك

يمكن لبعض العادات والأخطاء الشائعة أن تدمر بطاريات هواتفنا الذكية، حيث يشتكي الكثير من المستخدمين من نفاد بطارية الهواتف في وقت قصير، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن اتباع عدد من الإجراءات السليمة قد يرفع كفاءة البطارية بشكل ملحوظ. 

 

وصرح الخبير كيوين شارون في شركة BackMarket المتخصصة في إصلاح الأجهزة التكنولوجية لصحيفة “ ديلي ميل” البريطانية أن هناك عدد من الإجراءات يمكنها تلافي الأخطاء وإطالة عمر البطارية. 

 

 1- تعطيل ميزة Always-on display
 

وتعد شاشة هاتفك الذكي هي الجزء الأكثر استهلاكًا للطاقة، حيث أن ميزة “Always-on display” على هواتف أندرويد تتيح للمستخدمين رؤية المعلومات، مثل الوقت، دون الحاجة إلى تنشيط هواتفهم بالكامل.

ومع ذلك، مع تمكين عرض "Always-on display"، يمكنك رؤية استنزاف إضافي للبطارية يصل إلى 1.5% في الساعة على هاتفك، ويمكنك ضبط الوقت على الإعدادات ثم  العرض والسطوع ثم إيقاف تشغيل ميزة “Always-on display”.  

 

2- تشغيل السطوع التكيفي أو "adaptive brightness" 

ويعتبر تشغيل إعدادات سطوع الشاشة التلقائي أو إعدادات السطوع التكيفي يمكن أن يساعد أيضًا في استمرار بطاريتك لفترة أطول من خلال ضمان حرق شاشتك بأقل قدر ممكن من الطاقة.

وللقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات ثم  العرض ثم وقم بتشغيل سطوع الشاشة التلقائي أو السطوع التكيفي، حيث إن تعتيم سطوع الهاتف إلى حوالي 50% يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على عمر البطارية، ولكن تأكد من أنك لا تجهد عينيك لقراءة الشاشة الخافتة. 

ويمكن أن يؤدي التبديل إلى الوضع المظلم أيضًا إلى تقليل إجهاد العين في ظروف الإضاءة المنخفضة، وهو أمر مهم بشكل خاصة لشاشات OLED. 

 

3- استخدم Wi-Fi بدلاً من GPS لتحديد الموقع 

وهو إعداد غير شائع حيث يسمح لك باستخدام Wi-Fi وBluetooth لتحديد الموقع بدلاً من نظام تحديد المواقع العالمي “GPS” الذي يستنزف البطارية، وعند تشغيل خدمات الموقع، يتصل هاتفك الأندرويد باستمرار بالأقمار الصناعية ومصادر البيانات الأخرى لتحديد موقعك الدقيق. 

وهذا النشاط يمكن أن يستنزف البطارية بشكل كبير،  لذك حدد وضع "توفير البطارية" لاستخدام شبكة Wi-Fi وشبكات الهاتف المحمول لاكتشاف الموقع بدلاً من GPS الذي يستنزف الطاقة.

ولتمكين إعداد توفير طاقة البطارية على معظم هواتف أندرويد، ثم افتح تطبيق الإعدادات، وحدد البطارية، وانقر فوق توفير طاقة البطارية.

 

4- استخدم البطارية التكيفية لإيقاف تشغيل التطبيقات 

ويعد تشغيل التطبيقات التي لا تستخدمها غالبًا في الخلفية يمكن أن يستنزف عمر البطارية، لكن أحد الإعدادات في قوائم أندرويد يسمح لهاتفك بإيقاف تشغيل التطبيقات التي لا تستخدمها كثيرًا.

ويسمح إعداد البطارية التكيفية في هواتف أندرويد بالتعرف على استخدام تطبيقك وتحسين بطاريتك بما يتماشى مع سلوكك، قد يختلف تمكين هذا الإعداد قليلاً، لكن حاول النقر فوق "الإعدادات" ثم  "البطارية" ثم تشغيل "البطارية التكيفية". 

 

5- لا تدع بطاريتك تنفد أو تشحنها أكثر من اللازم 

وحذر تشارون من أن ترك هاتفك متصلاً بالكهرباء، أو تركه يتعطل، يقلل بسرعة من عمر البطارية.

بدلاً من ذلك، يجب أن تهدف إلى الحفاظ على مستوى الشحن لديك بين 20-80%. 

وعلى الرغم من أن مراقبة مستوى الشحن لديك، فإن محاولة الحفاظ عليه بين 20-80%، قد تبدو وكأنها عملية شاقة، إلا أن هواتف أندرويد تحتوي على إعدادات مدمجة حتى تتمكن من التحقق من صحة البطارية وتحسين شحن البطارية تلقائيًا. 

ولتجنب الشحن الزائد لهاتفك، والذي سيؤثر على الأداء العام وصحة البطارية، حاول استخدام ميزة العناية بالبطارية، انقر فوق الإعدادات ثم البطارية ثم قم بتشغيل العناية بالبطارية لتمكين هذه الميزة. بالنسبة للأجهزة الأخرى، قد يختلف تشغيل هذا الإعداد قليلاً. 

حاول النقر على الإعدادات ثم  البطارية ثم استخدام البطارية، ثم الضغط على "محسّن"."

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