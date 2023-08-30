عش إيمانك بحرية.. السماح لمساجد نيويورك برفع الأذان أيام الجمعة دون تصريح

من المقرر أن يتم رفع الآذان للصلاة بحرية أكبر في مدينة نيويورك الأمريكية بموجب قواعد وتوجيهات جديدة أعلنها عمدة المدينة يوم الثلاثاء، وقال عنها إنها ينبغي أن تعزز روح الشمولية.

وحسب صحيفة “سي إن إن” الأمريكية، أصدرت مدينة نيويورك توجيهات جديدة يوم الثلاثاء تسمح للمساجد برفع الآذان يوم الجمعة بين الساعة 12:30 ظهرًا والساعة 1:30 ظهرًا، دون الحصول على تصريح ورغم القيود الصوتية في أحياء المدينة.

وبحسب قرار عمدة المدينة إريك آدامز، يسمح التوجيه أيضًا ببث الآذان عند غروب الشمس مع الإفطار خلال شهر رمضان.

وقال آدامز: "لفترة طويلة، كان هناك شعور بأنه لا يسمح لمجتمعاتنا ببث الأذان للصلاة.. اليوم نقطع الروتين ونقول بكل وضوح إذا كنت مسجدًا أو دور عبادة فلا يتعين عليك التقدم بطلب للحصول على تصريح ضروري لرفع الآذان يوم الجمعة وخلال شهر رمضان.

وأضاف أثناء إعلانه عن التوجيه الجديد يوم الثلاثاء: "أنت حر في أن تعيش إيمانك بمدينة نيويورك".

وأفاد عمدة المدينة وهو محاط بالزعماء المسلمين في مؤتمر صحفي في قاعة المدينة، بأن مسلمي نيويورك لن يعيشوا في ظلال الحلم الأمريكي بينما يكون هو عمدة مدينة نيويورك.