معاينة وتحفظ على آلات المراقبة وشهود عيان.. ماذا يحدث في تحقيقات دهس هدير بائعة الشاي؟

تباشر النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة حول واقعة دهس هدير بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام من سيارة مسرعة وإصابة صديقتها، حيث انتقل فريق من النيابة لمعاينة مسرح الحادث، وأمر بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة المحيطة التي وثقت لحظة الدهس الأليمة وتفريغها لإعداد تقرير وافٍ.

وتستمع النيابة حالياً لأقوال شهود العيان وإفادة صديقة المجني عليها المصابة، إلى جانب استجواب الطالب القاصر حول قيادته مركبة بدون رخصة، واستدعاء والده (مالك السيارة) للتحقيق معه بتهمة تمكين قاصر من القيادة وتعريض حياة المواطنين للخطر؛ فيما توجد بالنيابة أيضا الفتاة القاصر التي ظهرت بمقاطع الفيديو والصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ووالدها لاستجوابها حول الحادث، وسط حالة من الترقب لصدور القرارات القانونية الحاسمة بشأن المتهمين.

ووجهت جهات التحقيق للطالب تهمة القتل الخطأ للمجني عليها، نتيجة القيادة برعونة ودون الحصول على رخصة قيادة، بينما تُجرى التحقيقات مع والده لبيان مدى مسؤوليته بعد تمكين نجله القاصر من قيادة السيارة رغم عدم أحقيته القانونية.

تحريات وفحص فني للسيارة

وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وندب لجنة فنية لفحصها وإعداد تقرير عن حالتها الفنية، إلى جانب طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وسماع أقوال الشهود والفتاة التي كانت برفقة المتهم وقت الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، أن الطالب كان يقود السيارة وبرفقته إحدى صديقاته، قبل أن تختل عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى اصطدامه بسيدة كانت تقف بجوار الطريق، مما أسفر عن وفاتها وإحداث تلفيات بسيارة أخرى.

وتم التحفظ على المتهم والسيارة في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل عرضهما على النيابة التي باشرت التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.