اختتام فعاليات المعسكر الصيفي للمدارس الرياضية على مستوى الجمهورية بكفر الشيخ| صور

اختتمت فعاليات المعسكر الصيفي التدريبي التنموي لطلاب المدارس الرياضية الإعدادية الثانوية على مستوى الجمهورية، والذي أقيم بمركز طلائع الشباب بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.



أقيمت فعاليات المعسكر تحت شعار «الرياضة حياة ذكية.. رقمنة عصرية وريادة أعمال»، برعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة منى يحيى، مستشار وزير التربية والتعليم للتربية الرياضية والعسكرية.



يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية في رعاية النشء والحفاظ علي الهوية المصرية ورعاية الموهوبين وإعداد الطالب المصري في مواجهه التحديات العالمية والمشاركة في التنمية المستدامة للدولة المصرية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منى يحيى، مستشارة وزير التربية والتعليم للتربية الرياضية والعسكرية، أن المعسكر يهدف إلى إعداد الطالب في مواجهة التحديات الحياتية المختلفة وتدريب الطلاب من خلال ورش العمل علي محاكاة الواقع الافتراضي لريادة الأعمال وصناعة فكر المشروعات، ودور الذكاء الاصطناعي في حياة الشباب وتأثيره في تنمية وتطوير الأداء الرياضي.

وأضافت كما تناول المعسكر من خلال ورش العمل والندوات والفعاليات المختلفة كيفية الحفاظ علي سرية البيانات والمعلومات، وأيضاً الإنترنت والهوية الدينية والوطنية والعلاقات الأسرية والمجتمعية واكتشاف الذات وكيفية تجنب مخاطر الإنترنت، والأمن السيبراني وحروب الجيل الرابع والخامس وإنجازات الدولة المصرية.

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