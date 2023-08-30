استمرار أعمال التطوير والرصف في عدة شوارع بمدينة القصير

تتواصل جهود الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير في جنوب البحر الأحمر، لتحقيق تقدم ملحوظ في عمليات التطوير العمراني.

وفي خطوة تعكس التزام المدينة بتحسين بنيتها التحتية، تمهّد هذه الإدارات اليوم عددًا من الشوارع الواقعة في المناطق الشمالية من المدينة، حيث يتم تنفيذ عمليات وضع تربة الأساس بمنهجية متقنة.

وأشار اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، إلى أن خطة التطوير التي تنفذها المدينة تشمل عدة مبادرات، أهمها رصف العديد من الشوارع التي تمثل ظاهرة مهمة في تحسين البنية التحتية للمدينة.

ولا يقتصر هذا فقط على الرصف، بل يشمل أيضًا جهود تحسين الإنارة العامة في مختلف المناطق، بهدف تعزيز الجانب الحضاري والجمالي للمدينة.

وأكد اللواء رشاد أن هذه الجهود تعكس توجه المدينة نحو تحقيق تقدم مستدام وجعل البنية التحتية متطابقة مع متطلبات النمو والتطور المستقبلي.

وتأتي هذه الخطوات في إطار التزام المدينة بتحقيق مظهر حضاري يعكس جمال البيئة الحضرية ويواكب تطلعات سكانها.

وتعد هذه الخطوة الأحدث ضمن سلسلة من المشروعات التي تهدف إلى تحسين معايير الحياة وتوفير بيئة مريحة للمواطنين.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحقيق رؤية مستقبلية لمدينة القصير كوجهة متميزة تجمع بين الحداثة والتراث.

وتعكف مدينة القصير بإصرار على تنفيذ استراتيجيات التطوير الشاملة، مؤكدةً على دورها الريادي في تعزيز البنية التحتية وتحسين البيئة الحضرية، وذلك من خلال تفعيل مشروعات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة لسكانها.