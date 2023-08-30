هل تُقبل قراءة القرآن وأنا أضع رجل على رجل؟.. الإفتاء تجيب

قراءة القرآن الكريم من أفضل الأعمال، ولقارئ القرآن الأجر العظيم من عند الرحمن، كما ورد في حديث روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ». أخرجه البخاري، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقرؤوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعًا لأصحابه يوم القيامة»، صحيح مسلم.

هل تقبل قراءة القرآن وانا واضع رجل على رجل ؟

ولقراءة القرآن الكريم آداب منها إخلاص النية لله تعالى واستقبال القبلة والطهارة، الا ان الكثير يتسألون هل تقبل قراءة القرآن وأنا واضع رجل على رجل؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

ليرد ممدوح، قائلًا: يجوز ولكنه خلاف الأدب مع قراءة القرآن وذكر الله، فهناك من تكون هذه قعدته المفضلة له، وهناك من يتعمد أن يقعد بهذه الطريقة وهو يقرآ القرآن فهذا يكون خلاف الأدب.

هل يجوز القراءة من المصحف والشخص مستلقٍ على الفراش؟".. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك خلال فتوى مسجله له.

وأجاب عاشور قائلًا: أنه يجوز القراءة فى المصحف لشخص مستلق في فراش النوم، لقول الله تعالى فى الآية 191 من سورة آل عمران: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ}.

وأوضح أن للقرآن الكريم آدابٌ عند تلاوته ومن هذه الآداب العلم أنك تناجي المولى- عز وجل- بقراءتك آيات الذكر الحكيم هذا ما يستوجب أن يكون القارئ متوضئا جالسا ومستقبل القبلة خاشعًا متبتلا لله عز وجل.