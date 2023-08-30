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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من السفارة الروسية في الجابون بعد استيلاء الجيش على السلطة

الجابون
الجابون

قالت السفارة الروسية في الجابون، اليوم الأربعاء، إن الوضع في عاصمة الجابون ليبرفيل هادئ حتى الآن، ولا يوجد تهديد للسفارة.

وأضافت السفارة في بيان لها وفقا لوكالة تاس الروسية: "حتى الآن كل شيء هادئ هنا، والسفارة آمنة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الجابوني أنه استولى على السلطة في البلاد وحل جميع هيئات الدولة وأنشأ لجنة انتقال واستعادة المؤسسات.

وجاء بيان الجيش بعد ساعات من إعلان لجنة الانتخابات رسميا فوز علي بونجو أونديمبا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 26 أغسطس، حيث أدلى 64.27% من الناخبين بأصواتهم لصالحه، وأعيد انتخابه لولاية ثالثة.

وحتي الآن لم يتم إصدار أي بيان رسمي من قبل السلطات في الجابون، ولم يتم التعرف على مكان الرئيس.

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