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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حريق هائل يلتهم مسجد أثري في الدقهلية.. ما القصة؟

حريق بمسجد
حريق بمسجد

سادت حالة من الحزن، على إهالي ميت غمر عقب نشوب حريق كبير التهم مسجدا أثريا منشأ منذ ١٠٠ عام بقرية كوم النور ومسجل ضمن المساجد الأثرية  وتم تشييده منذ ١٠٠ عام ومساحته ٤٧٠ مترا.


وأكد محمد محفوظ معلم تاريخ، أن المسجد له تاريح قديم ويعد من  المساجد الأثرية الكبرى وكان يطلق عليه مسجد البيه أو هلال بك كما كان يطلق عليه ، وهو مبني من الحجر الجيري المائل للأصفر، ويشتمل على 4 واجهات وكان في وسط ميدان كبير.

وقال أحمد سيد، أحد أبناء كوم النور، إن هذا المسجد يمثل لهم قيمة تاريخية كبرى منذ أعوام عديدة لأن جده ووالده كانا من المتوافدين عليه دائما ويتميز بأن مساحته كبيرة مقارنة بباقي المساجد.

وقال محمود المحمدي، خبير أثري،  إن المسجد  مسجل أثريا ويتميز سقفه بأنه  من العروق الخشبية الملونة وزخرفتها بزخارف نباتية، وبه بلاطات مقسمة بالأعمدة الرخامية، وتم ترميمه منذ عدة أعوام بشكل مميز وقامت منطقة آثار الدقهلية مؤخرًا بعمليات ترميم كبرى للمسجد،مما أعاد إليه رونقه الأثري".

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة ميت غمر، بنشوب حريق في مسجد البيه الأثري بقرية كوم النور التابعة لميت غمر.

وانتقل ضباط  مباحث مركز شرطة ميت غمر وقوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتم الدفع ب٤ سيارات إطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق، دون وقوع  ايةإصابات أو خسائر بشرية وذلك بسبب ماس كهربائى.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة .

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الأعمدة الرخامية السيطرة على الحريق قوات الحماية المدنية قرية كوم النور ماس كهربائي نشوب حريق

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