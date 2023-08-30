عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر تجاهلها.. علامات تشير إلى إصابتك بأمراض الكبد

الكبد
الكبد

حذر الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلى من علامات خطيرة يتجاهلها البعض وهى تشير إلى أمراض الكبد .

وقال استشارى الكلي فى تصريحات خاصة لصدى البلد، يجب عدم تجاهل العلامات التي قد تشير إلى إصابة الشخص بأمراض الكبد.

 

 إليك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود مشاكل في الكبد والتى تشمل ما يلي :

ما هي أعراض وأسباب التهاب المفاصل الروماتويدي وكيفية علاجه؟.. استشاري يجيب

طريقة تحضير سلطة الأرز بالخضار المشوي للشيف سنان بطرس

علامات تشير إلى إصابتك بأمراض الكبد

تغيرات في اللون والمظهر: قد تلاحظ أن بشرتك أو عينيك اكتسبت لونًا مصفرًا (يرقان)، وهذا يشير إلى وجود مشاكل في وظيفة الكبد.

تورم البطن: إذا لاحظت زيادة في حجم البطن أو انتفاخ غير طبيعي في المنطقة، فقد يكون ذلك نتيجة تراكم السوائل في البطن نتيجة تلف الكبد.

آلام في المنطقة العلوية اليمنى من البطن: يمكن أن تشعر بآلام مستمرة أو متكررة في الجانب العلوي الأيمن من البطن، وهذا يمكن أن يكون علامة على مشاكل في الكبد.

تعب وضعف عام: إذا كنت تشعر بالتعب المستمر والضعف العام دون سبب واضح، فقد يكون ذلك ناتجًا عن مشاكل في وظيفة الكبد.

فقدان الشهية وتغيرات في الوزن: إذا لاحظت فقدانًا في الشهية وفقدانًا غير مفسر للوزن، فقد يكون الكبد يعاني من مشاكل.

اضطرابات في الهضم: قد تعاني من مشاكل في الهضم مثل غثيان مستمر، وقيء، وانتفاخ، وإسهال أو إمساك، وهذه الأعراض قد تشير إلى مشاكل في وظيفة الكبد.

إذا كنت تلاحظ أي من هذه العلامات أو تشك في وجود مشاكل في الكبد، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم حالتك وإجراء الفحوصات اللازمة. يمكن أن يساعد التشخيص المبكر والعلاج المناسب في تقليل المضاعفات والحفاظ على صحة الكبد.

امراض الكبد تغيرات في اللون والمظهر جود مشاكل في الكبد علامات تشير إلى إصابتك بأمراض الكبد وظيفة الكبد ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

بلاش الاتحاد.. عبلة كامل تفاجئ محمد صلاح بتعليق صادم

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

إيقاف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

حريق هائل يلتهم مسجدا أثريا في الدقهلية.. ما القصة؟

لأول مرة .. رفع الأذان في مكبرات الصوت الخارجية بمساجد نيويورك |تفاصيل

موضوعات متعلقة

هذه التغييرات في نمط المشي تشير إلي الإصابة بمرض خطير.. انتبه

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

طواف الإفاضة .. أحكامه وفضله وكيفية أدائه وآخر موعد له

ماذا يفعل من حبسه عذر أو نام عن صلاة العيد في الساحات؟

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

كيفية الطواف حول الكعبة .. فضله وشروطه وأنواعه وأحكامه

ترشيحاتنا

السوبر الإفريقي أبرزها.. 3 مواجهات نارية في انتظار الأهلي خلال سبتمبر

14 لاعبا في قائمة منتخب الجودو بالبطولة الأفريقية

أشرق عقبة يكشف مدي فعالية الأدوية واللقاحات مع المتحورات الجديدة من أوميكرون

انقذوا الاتحاد!.. محمد صلاح يتسبب في تهكير موقع الدوري السعودي| تحذير أخير

احذر تجاهلها.. علامات تشير إلى إصابتك بأمراض الكبد

مساء اليوم.. إنتشار رائحة الغاز الطبيعي بالمعادي والبترول تطمئن السكان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رصد زلزال بقوة 7 درجات|هذه الدول مُهدّدة بتسونامي.. واعرف موقف الإسكندرية.. تفاصيل

المصنعة والمشبعة بالدهون.. جمال شعبان: احذروا هذه الأطعمة تضر القلب

لمدة ساعتين.. أسد يثير الرعب في شوارع كراتشي جنوب باكستان.. شاهد

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين

فيديو

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين

هيدي كرم : تمنيت تكريم عادل إمام بمهرجان القاهرة للدراما | فيديو

هيدى كرم: مهرجان القاهرة للدراما ولد عملاقًا | فيديو

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ