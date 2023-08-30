احذر تجاهلها.. علامات تشير إلى إصابتك بأمراض الكبد

حذر الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلى من علامات خطيرة يتجاهلها البعض وهى تشير إلى أمراض الكبد .

وقال استشارى الكلي فى تصريحات خاصة لصدى البلد، يجب عدم تجاهل العلامات التي قد تشير إلى إصابة الشخص بأمراض الكبد.

إليك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود مشاكل في الكبد والتى تشمل ما يلي :

علامات تشير إلى إصابتك بأمراض الكبد

تغيرات في اللون والمظهر: قد تلاحظ أن بشرتك أو عينيك اكتسبت لونًا مصفرًا (يرقان)، وهذا يشير إلى وجود مشاكل في وظيفة الكبد.

تورم البطن: إذا لاحظت زيادة في حجم البطن أو انتفاخ غير طبيعي في المنطقة، فقد يكون ذلك نتيجة تراكم السوائل في البطن نتيجة تلف الكبد.

آلام في المنطقة العلوية اليمنى من البطن: يمكن أن تشعر بآلام مستمرة أو متكررة في الجانب العلوي الأيمن من البطن، وهذا يمكن أن يكون علامة على مشاكل في الكبد.

تعب وضعف عام: إذا كنت تشعر بالتعب المستمر والضعف العام دون سبب واضح، فقد يكون ذلك ناتجًا عن مشاكل في وظيفة الكبد.

فقدان الشهية وتغيرات في الوزن: إذا لاحظت فقدانًا في الشهية وفقدانًا غير مفسر للوزن، فقد يكون الكبد يعاني من مشاكل.

اضطرابات في الهضم: قد تعاني من مشاكل في الهضم مثل غثيان مستمر، وقيء، وانتفاخ، وإسهال أو إمساك، وهذه الأعراض قد تشير إلى مشاكل في وظيفة الكبد.

إذا كنت تلاحظ أي من هذه العلامات أو تشك في وجود مشاكل في الكبد، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم حالتك وإجراء الفحوصات اللازمة. يمكن أن يساعد التشخيص المبكر والعلاج المناسب في تقليل المضاعفات والحفاظ على صحة الكبد.