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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير سلطة الأرز بالخضار المشوي للشيف سنان بطرس

طريقة تحضير الأرز
طريقة تحضير الأرز بالخضار

تعتبر طريقة عمل سلطة الأرز بالخضار المشوي، سهلة، وهي مقتبسة من المطبخ المكسيكي، والتي يمكن تقديمها لأسرتك مع وجبة الغداء أو كوجبة خفيفة للعشاء.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلطة الأرز بالخضار المشوي، وهي من الأكلات المكسيكية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة.

وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية:

طريقة تحضير الأرز بالخضار 

المكونات


- ٢ كوب أرز.
- ٣ ملعقة زيت.
- ١ حبة بصل مفروم.
- فص ثوم مهروس.
- ١ حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.
- ٢ حبة جزر مقطع مكعبات.
- نصف كوب بازلاء.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- مرق أو ماء ( للتسوية ).
 

طريقة تحضير الأرز بالخضار


▪︎ سخني الزيت في قدر على نار متوسطة.
▪︎ أضيفي البصل وقلبي لمدة دقيقتين.
▪︎ أضيفي الأرز والثوم ، واخلطي حتى تمتزج المكونات.
▪︎ أضيفي المرق والفلفل الأحمر والجزر واتركي المزيج حتى يغلي.
▪︎ غطي الوعاء وخففي النار واتركي القدر على النار لمدة 10 دقائق حتى ينضج الأرز.
▪︎ تبلي بالملح والفلفل الأسود ثم أضيفي البازلاء واتركي الوعاء  على النار لمدة 10 دقائق أخرى قبل التقديم.
▪︎ اسكبي الأرز بطبق التقديم وقدميه ساخناً إلى جانب الدجاج المشوي أو اللحم.

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