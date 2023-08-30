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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهكما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 18684 نقطة.

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الإثنين

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23%  ليصل إلى مستوى 22624 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 7828 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 3807 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 5584 نقطة.

البورصة المصرية ايجى أكس 30 مال واعمال الأسهم القيادية مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة Finanace Real Estate

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