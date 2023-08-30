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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الرئيس السيسي حريص على تحقيق استقرار السودان وحل أزمته

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والبرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، رسالة واضحة بمساندة مصر التامة للسوادن، وتأكيد على موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن اللقاء بعث الكثير من الرسائل الداعمة لدولة السودان الشقيقة، علاوة على التأكيد على الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين، إضافة لثقة مصر وتحركاتها لمساندة السودان تخطي أزمتها.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن اللقاء جاء في توقيت بالغ الأهمية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية بالسودان بسبب المواجهة المسلحة المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن مصر والسودان تجمعهما علاقات تاريخية وأخوية نتجت عنها مصالح استراتيجية إضافة إلى الأمن القومي الممتد بين البلدين، مؤكدًا على أن تحركات مصر مستمرة لوقف الحرب منذ اندلاعها.

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أنه منذ اندلاع الأزمة السودانية والرئيس السيسي حريص كل الحرص على ضرورة تحقيق الاستقرار وإنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق، عبر إيجاد حلول سياسية سلمية للحفاظ على البلاد من الانجراف نحو الهاوية.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مؤكداً موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

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