تضامن الغربية: تدشين معرضًا لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 400 أسرة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، بالتعاون مع جمعية معرضًا لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 400 أسرة من الأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجًا، بقرية إبشواي الملق، وعزبة النزلة وعزبة الركن بمركز قطور فى محافظة الغربية، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، ، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم.

وأوضح، أنه يتم التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد.

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