مشاركة مباشرة بالحرب.. ألمانيا تعلن تدريب 10 آلاف جندي أوكراني على أرضيها

قالت سيمتجي مولر، وزيرة الدولة البرلمانية بوزارة الدفاع الألمانية، إن برلين تخطط لتدريب 10 آلاف جندي أوكراني على الأراضي الألمانية.

وأضافت مولر خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي في مدينة توليدو الإسبانية، أن ألمانيا تعتزم مواصلة تقديم الدعم لـ أوكرانيا.

وتابعت: "نقوم بذلك من خلال تدريب عدة آلاف من الجنود الأوكرانيين في ألمانيا، وبحلول نهاية العام نخطط لتدريب 10 آلاف جندي من أجل دعم وتعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع بشكل كامل".

وأضافت مولر أن المساعدات العسكرية هي جانب رئيسي تركز عليه ألمانيا، متابعة: "نسعى أيضًا إلى إحراز تقدم في مبادرة شراء الذخيرة لـ أوكرانيا، وتم بالفعل التوقيع على عدد من الاتفاقيات في هذا الإطار".

وفي أكتوبر الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على توفير التدريب للجيش الأوكراني في بولندا وألمانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد بموجب تفويض مدته عامين.

وتتشمل المهمة برامج تدريب القادة بالإضافة إلى التدريب على الخدمات اللوجستية وكذلك الحماية الإشعاعية والبكتريولوجية والكيميائية.

وكان الجنرال روبرت بريجر، رئيس اللجنة العسكرية بالاتحاد الأوروبي، صرح لصحيفة دي فيلت الألمانية في وقت سابق، بأن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتدريب 30 ألف جندي أوكراني هذا العام.